Молодые депутаты «за» поддержку молодых семей

На заседании Молодежного парламента начинающих законотворцев приветствовали заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Пуляевский и депутат Александр Русских.

Член молодежного парламента, депутат Пудостьского поселения Алина Коняева рассказала о законодательной инициативе по обеспечению молодых семей доступным и комфортным жильем.

- Молодежный парламент проанализировал законодательную базу, данные статистики, судебную практику и выслушал мнения самих молодых семей. Мы пришли к выводу, что существующее законодательство требует внесения корректировок в пользу защиты прав молодых семей, которые были признаны государством как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и сохранении их прав даже после достижения 35-летнего возраста, при условии сохранения остальных условий участия в программе, - рассказала Алина Коняева.

Данная идея появилась в начале 2020 года по итогам личного приема граждан, в ходе которого к Алине Коняевой обратилась молодая семья из поселка Пудость, признанная нуждающейся, но потерявшая свое право на помощь государства для улучшения своих жилищных условий из-за достижения 35-летнего возраста. Кстати, с такой же проблемой еще одна молодая семья обратилась недавно к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко в ходе прямой телефонной линии. Глава региона обещал принять соответствующее решение.

Напомним, госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» предусматривает право молодых семей до 35 лет (при соблюдении ряда требований) рассчитывать на ряд мер поддержки: от льготных ипотечных ставок на приобретение жилья до бесплатного предоставления квадратных метров. Но, как рассказала Алина Коняева, несмотря на достигнутые результаты, недостаточный уровень обеспеченности граждан жильем и низкая доступность жилья остаются одной из основных социально-экономических проблем России.

По данным Федеральной службы статистики, в 2019 году испытывали стеснение в жилищных условиях 27 % семей, 48 % семей с детьми (до 18 лет), 6 % граждан указали на плохое или очень плохое состояние занимаемого жилого помещения и только 30 % из общего количества семей сказали, что имеют возможность улучшить жилищные условия.

Во многих регионах молодая семья, вставая в очередь в подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище», сталкивается с ежегодным продлением очереди, связанным с многочисленными факторами, в том числе отсутствием требуемых объемов строительства в регионах, недостаточным количеством финансирования, «сдвигом» молодой семьи в очереди при вступлении в данную очередь «особых» категорий семей – внеочередников. Все это приводит к остановке движения очереди на годы, и, как следствие, к исключению семей по одному из основных критериев. В результате, зачастую семья не успевает реализовать свое право до достижения 35 лет.

В ходе обсуждения вопроса члены Молодежного парламента поддержали идею внести изменения в программу и продлить гарантию на улучшение жилищных условий для молодых семей еще на пять лет.

Проект «Гарантии молодых семей по обеспечению доступным и комфортным жильем» стал лауреатом Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» по направлению «Молодежная политика» в 2020 году. В рамках данной работы была рассмотрена законодательная инициатива о внесении изменений в постановление правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

В середине марта текущего года как представитель Ленинградской области Алина Коняева представила проект на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. Члены комитета единогласно одобрили инициативу.

По итогам обсуждения законотворческой инициативы на заседании Молодежного парламента Ленинградской области также было решено поддержать данную инициативу и предоставить пакет соответствующих документов в комитет по строительству правительства региона и в комиссию по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Законодательного собрания Ленинградской области.

Ирина Хрусталёва