Молодые депутаты «за» поддержку молодых семей

Молодые депутаты «за» поддержку молодых семей

Одним из вопросов заседания Молодежного парламента при Законодательном собрании Ленинградской области стало повышение возраста членов молодых семей для получения господдержки по улучшению жилищных условий.

Рубрики : Общество     17 Mar 2021

На заседании Молодежного парламента начинающих законотворцев приветствовали заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Пуляевский и депутат Александр Русских.

Член молодежного парламента, депутат Пудостьского поселения Алина Коняева рассказала о законодательной инициативе по обеспечению молодых семей доступным и комфортным жильем.

- Молодежный парламент проанализировал законодательную базу, данные статистики, судебную практику и выслушал мнения самих молодых семей. Мы пришли к выводу, что существующее законодательство требует внесения корректировок в пользу защиты прав молодых семей, которые были признаны государством как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и сохранении их прав даже после достижения 35-летнего возраста, при условии сохранения остальных условий участия в программе, - рассказала Алина Коняева.

Данная идея появилась в начале 2020 года по итогам личного приема граждан, в ходе которого к Алине Коняевой обратилась молодая семья из поселка Пудость, признанная нуждающейся, но потерявшая свое право на помощь государства для улучшения своих жилищных условий из-за достижения 35-летнего возраста. Кстати, с такой же проблемой еще одна молодая семья обратилась недавно к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко в ходе прямой телефонной линии. Глава региона обещал принять соответствующее решение.

Напомним, госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» предусматривает право молодых семей до 35 лет (при соблюдении ряда требований) рассчитывать на ряд мер поддержки: от льготных ипотечных ставок на приобретение жилья до бесплатного предоставления квадратных метров. Но, как рассказала Алина Коняева, несмотря на достигнутые результаты, недостаточный уровень обеспеченности граждан жильем и низкая доступность жилья остаются одной из основных социально-экономических проблем России.

По данным Федеральной службы статистики, в 2019 году испытывали стеснение в жилищных условиях 27 % семей, 48 % семей с детьми (до 18 лет), 6 % граждан указали на плохое или очень плохое состояние занимаемого жилого помещения и только 30 % из общего количества семей сказали, что имеют возможность улучшить жилищные условия.

Во многих регионах молодая семья, вставая в очередь в подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище», сталкивается с ежегодным продлением очереди, связанным с многочисленными факторами, в том числе отсутствием требуемых объемов строительства в регионах, недостаточным количеством финансирования, «сдвигом» молодой семьи в очереди при вступлении в данную очередь «особых» категорий семей – внеочередников. Все это приводит к остановке движения очереди на годы, и, как следствие, к исключению семей по одному из основных критериев. В результате, зачастую семья не успевает реализовать свое право до достижения 35 лет.

В ходе обсуждения вопроса члены Молодежного парламента поддержали идею внести изменения в программу и продлить гарантию на улучшение жилищных условий для молодых семей еще на пять лет.

Проект «Гарантии молодых семей по обеспечению доступным и комфортным жильем» стал лауреатом Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» по направлению «Молодежная политика» в 2020 году. В рамках данной работы была рассмотрена законодательная инициатива о внесении изменений в постановление правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

В середине марта текущего года как представитель Ленинградской области Алина Коняева представила проект на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. Члены комитета единогласно одобрили инициативу.

По итогам обсуждения законотворческой инициативы на заседании Молодежного парламента Ленинградской области также было решено поддержать данную инициативу и предоставить пакет соответствующих документов в комитет по строительству правительства региона и в комиссию по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Законодательного собрания Ленинградской области.

Ирина Хрусталёва

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+