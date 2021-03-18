«Большая перемена» стартовала в Ленинградской области

Также школьники будут разбирать кейс на одну из предложенных тем: «Будь здоров», «Делай добро», «Меняй мир», «Познавай Россию», «Помни», «Расскажи о главном», «Создавай будущее», «Сохраняй природу» и «Твори».

В этом году конкурс пройдет 28 марта. Победителей «Большой перемены» ждут призы: путевки в «Артек», деньги на оплату обучения в вузе и допобразование, также они могут получить баллы к портфолио достижений. Учителя, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в лучших центрах страны.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он дает возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.