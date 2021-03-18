«Большая перемена» стартовала в Ленинградской области

Также школьники будут
разбирать кейс на одну из предложенных тем: «Будь здоров», «Делай добро»,
«Меняй мир», «Познавай Россию», «Помни», «Расскажи о главном», «Создавай
будущее», «Сохраняй природу» и «Твори».
В этом году конкурс
пройдет 28 марта. Победителей «Большой перемены» ждут призы: путевки в «Артек»,
деньги на оплату обучения в вузе и допобразование, также они могут получить
баллы к портфолио достижений. Учителя, подготовившие финалистов, смогут пройти
образовательные программы в лучших центрах страны.
Конкурс «Большая
перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он
дает возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие
навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.
Организаторами конкурса
«Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство
просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ
«Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.