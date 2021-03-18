Ленинградская область может стать первым регионом, где появится экологическая милиция

В Доме правительства сегодня, 18 марта, проходит заседание экологического совета при губернаторе Ленинградской области.

В числе первых вопросов, которые обсуждались на заседании — создание в 47-м регионе экологической милиции. Планируется, что новая структура будет создана на базе комитета Госэконадзора, сообщает Online47.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что это очередное ноу-хау Ленинградской области.

«Тема создания экологической милиции сложная. Мы, наверное, будем пилотным регионом, который на это пойдет, но это надо делать. Сотрудники будут заниматься контролем за соблюдением закона, за нелегальным оборотом, несанкционированными свалками и «левыми» перевозчиками. Должна быть серьезная подготовка – нужна техника, оборудование. Скорее всего будем заниматься становлением милиции в течение всего года. Нужно, чтобы пришли неравнодушные люди, потому что им предстоит работать в непростых условиях», — подчеркнул глава региона.

При этом, по словам главы Александра Дрозденко, когда он говорит про экомилицию, он имеет в виду численный состав не более 70-80 человек. Но, учитывая, что им одним контролировать территорию площадью почти 84 тысячи квадратных километров будет очень сложно, в регионе намерены вспомнить опыт советской милиции, которой помогали дружинники.

«На следующем этапе у нас будут и экодружинники», - уверен губернатор Ленобласти.

Стоит отметить, что с 2018 года в Ленинградской области количество несанкционированных свалок сократилось на 30% с учетом вновь выявленных.





Фото Online47.