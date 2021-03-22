Ленинградская область расселяет аварийное жилье

В
регионе признаны аварийными 1503 многоквартирных дома. Все они будут расселены
на год раньше плана — максимум в 2024 году.
Этот
вопрос обсудили сегодня на совещании с участием губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, председателя набсовета госкорпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директора Фонда
Константина Цицина.
«Программа
продолжается и будет продолжена, пока, как сказал наш Президент Владимир Путин,
последний барак не будет снесен. Решили ускоренно завершить переселение из
аварийных домов. Бюджет позволяет переместить часть средств на эти цели: мы
получили 50 млрд рублей и ждем новых поступлений. Деньги есть, будем работать
вместе», – подчеркнул Сергей Степашин.
Для
переселенцев покупают жилье на вторичном рынке, а также строят силами
Ленинградского областного Агентства ипотечного жилищного кредитования. Теперь
акцент сделают на новостройки.
«91%
квартир для переселения жителей из аварийных домов будем приобретать у
застройщиков в построенных и строящихся домах. Это плюс для нас — программа
выступает драйвером экономического роста для наших территорий, сырьевого
комплекса, заводов», – подчеркнул Александр Дрозденко.
После
совещания в Гатчине пройдет осмотр строительной площадки, где сейчас возводится
жилой дом по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.