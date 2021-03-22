Лучшие лесничие школьного лесничества «Зелёный дом»

Традиционно
школьники отгадывали тематические загадки, по фотографиям определяли растения,
деревья, птиц и животных.
В состав жюри
вошли руководители школьного лесничества «Зелёный дом» Ольга Кушакова и Михаил
Морозов, а также наставники школьного лесничества — ведущий инженер
производственно-технологического отдела Северо-Западного филиала Рослесинфорга
Георгий Урядников и главный специалист производственно-технологического отдела
филиала Александр Гамов.
По итогам
соревнований детям вручили поощрительные призы и сувениры. Викторина является
одним их этапов подготовки к ежегодным областным соревнованиям среди школьных
лесничеств Ленинградской области.
После подведения
итогов соревнований представители Гатчинского лесничества передали два долгожданных
сертификата школьному лесничеству «Зелёный дом» от Федерального агентства
лесного хозяйства за участие в номинации «Просветительская деятельность» Всероссийского
заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество». Это заслуженные награды
как для преподавателей школьного лесничества, так и для учеников. «Зеленый дом»
ежегодно принимает участие в областных олимпиадах среди школьных лесничеств,
занимая призовые места, а также ведет активную школьную деятельность с
учениками, обучая их основам лесоучетной деятельности.
Наталья Черезова,
специалист по связям с общественностью Северо-Западного филиала ФГБУ «Рослесинфорг»