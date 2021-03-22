Лучшие лесничие школьного лесничества «Зелёный дом»

Традиционно школьники отгадывали тематические загадки, по фотографиям определяли растения, деревья, птиц и животных.

В состав жюри вошли руководители школьного лесничества «Зелёный дом» Ольга Кушакова и Михаил Морозов, а также наставники школьного лесничества — ведущий инженер производственно-технологического отдела Северо-Западного филиала Рослесинфорга Георгий Урядников и главный специалист производственно-технологического отдела филиала Александр Гамов.

По итогам соревнований детям вручили поощрительные призы и сувениры. Викторина является одним их этапов подготовки к ежегодным областным соревнованиям среди школьных лесничеств Ленинградской области.

После подведения итогов соревнований представители Гатчинского лесничества передали два долгожданных сертификата школьному лесничеству «Зелёный дом» от Федерального агентства лесного хозяйства за участие в номинации «Просветительская деятельность» Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество». Это заслуженные награды как для преподавателей школьного лесничества, так и для учеников. «Зеленый дом» ежегодно принимает участие в областных олимпиадах среди школьных лесничеств, занимая призовые места, а также ведет активную школьную деятельность с учениками, обучая их основам лесоучетной деятельности.

Наталья Черезова, специалист по связям с общественностью Северо-Западного филиала ФГБУ «Рослесинфорг»