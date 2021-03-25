На волне «Ленинградских мотивов»

Для
петербургской художницы Лианы Чернышевой тема любимого города – основная тема
творчества. Так случилось, что часть работ она писала во время учёбы в
институте, а дальше серия переросла в дипломную работу, пополнилась картинами, написанными
после обучения.
Выставка
«Прогулка» – для художницы своеобразный итог: «Мне приятно, что удалось собрать
их все вместе и сделать вот такую финальную итоговую выставку, которая
завершает мой петербургский период в творчестве. Название «Прогулка» я придумала неслучайно. Все эти картины были
задуманы мной, когда я прогуливалась по Петербургу, по одним и тем же местам.
Каждый раз находила для себя что-то новое, что-то красивое, что-то
вдохновляющее и мне очень хотелось как-то передать это в своих холстах».
Лиана
Чернышева считает, что по работам художника можно определить характер того, кто
пишет: «Человек с ярким импульсивным волевым характером работает широкими мазками,
выбирает яркие контрастные цвета. Лично мне подходит что-то мягкое, нежное,
пастельное. Это не только в силу характера, именно так я вижу свой город. Мне
очень хотелось поймать и передать то неуловимое состояние, дымку белых ночей.
Надеюсь, это получилось».
Концерт
с участием исполнителей - лауреатов всероссийских и международных конкурсов
Бориса Дёмина, Елены Тальковской, Вячеслава Резниченко, Дины Каминской (рояль),
Елены Маляр
(рояль), преподавателя Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.
Римского-Корсакова Якова Марра (скрипка, альт), дипломанта международных
конкурсов Павла Мухина (баян), проходил при поддержке киноконцертного зала
«Победа» г. Гатчины и депутата Законодательного Собрания Ленинградской области
Людмилы Тептиной.
– Для
нас это первый большой сольный концерт. Сегодня коллектив музыкантов, с
которыми я работаю много лет, пополнился гостем из Таллина, лауреатом конкурса
«Романсиада», членом жюри «Гатчинской романсиады» Вячеславом Резниченко. Я
надеюсь, что концерт получится тёплым, несмотря на погоду, весенним, душевным.
Мы рады, что начинаем нашу концертную деятельность в этом месте. В новом
концертном зале мы выступаем впервые, – рассказал Борис Дёмин.
Выступление
начинается с песни «Неповторимый Петербург», воспевающий красоту «Северной
столицы». А после – звучат строки «В горнице моей светло…» и переливы голоса
солиста и мелодии позволяют уловить, как льётся вода из ведра, и почувствовать
всю красоту окружающего мира. Когда исполняется один из самых известных
романсов на музыку Исаака Шварца «Эта женщина в окне…», волнующая душу скрипка
начинает диалог с сердцем, а поддержанная роялем и баяном мелодия превращается
в страстное танго. Перед слушателями романсов «Гранатовый браслет», «Твои глаза
зелёные», «Я тебе ничего не скажу», «Вы стояли в театре» и танго «Магнолия»,
«Весенняя душа», «Дороги любви», благодаря артистичному исполнению их солистами,
проходят все грани великого таинства – любви. Вновь льётся бессмертная музыка
Исаака Шварца – «Мелодии белой ночи», с необыкновенной искренностью раскрывающая
душу Петербурга. А потом звучат задорные «Ленинградские мосты», и чудесные
«Радуги над городом», и «самый гатчинский» романс «Отвори потихоньку калитку»,
и, конечно, слова, понятные каждому ленинградскому сердцу, - «Слушай,
Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою…»
Дружные
аплодисменты и крики «Браво!» сопровождали и диалог с залом, и все выступления
артистов, подтверждая слова Бориса Дёмина, что на этом концерте «каждый найдет
для себя то, чем пожелает наполниться душа».
Светлана
Тарасюк,
методист
Мемориального «Дома-музея Исаака Шварца»