На волне «Ленинградских мотивов»

Для петербургской художницы Лианы Чернышевой тема любимого города – основная тема творчества. Так случилось, что часть работ она писала во время учёбы в институте, а дальше серия переросла в дипломную работу, пополнилась картинами, написанными после обучения.

Выставка «Прогулка» – для художницы своеобразный итог: «Мне приятно, что удалось собрать их все вместе и сделать вот такую финальную итоговую выставку, которая завершает мой петербургский период в творчестве. Название «Прогулка» я придумала неслучайно. Все эти картины были задуманы мной, когда я прогуливалась по Петербургу, по одним и тем же местам. Каждый раз находила для себя что-то новое, что-то красивое, что-то вдохновляющее и мне очень хотелось как-то передать это в своих холстах».

Лиана Чернышева считает, что по работам художника можно определить характер того, кто пишет: «Человек с ярким импульсивным волевым характером работает широкими мазками, выбирает яркие контрастные цвета. Лично мне подходит что-то мягкое, нежное, пастельное. Это не только в силу характера, именно так я вижу свой город. Мне очень хотелось поймать и передать то неуловимое состояние, дымку белых ночей. Надеюсь, это получилось».

Концерт с участием исполнителей - лауреатов всероссийских и международных конкурсов Бориса Дёмина, Елены Тальковской, Вячеслава Резниченко, Дины Каминской (рояль), Елены Маляр (рояль), преподавателя Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. Римского-Корсакова Якова Марра (скрипка, альт), дипломанта международных конкурсов Павла Мухина (баян), проходил при поддержке киноконцертного зала «Победа» г. Гатчины и депутата Законодательного Собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной.

– Для нас это первый большой сольный концерт. Сегодня коллектив музыкантов, с которыми я работаю много лет, пополнился гостем из Таллина, лауреатом конкурса «Романсиада», членом жюри «Гатчинской романсиады» Вячеславом Резниченко. Я надеюсь, что концерт получится тёплым, несмотря на погоду, весенним, душевным. Мы рады, что начинаем нашу концертную деятельность в этом месте. В новом концертном зале мы выступаем впервые, – рассказал Борис Дёмин.

Выступление начинается с песни «Неповторимый Петербург», воспевающий красоту «Северной столицы». А после – звучат строки «В горнице моей светло…» и переливы голоса солиста и мелодии позволяют уловить, как льётся вода из ведра, и почувствовать всю красоту окружающего мира. Когда исполняется один из самых известных романсов на музыку Исаака Шварца «Эта женщина в окне…», волнующая душу скрипка начинает диалог с сердцем, а поддержанная роялем и баяном мелодия превращается в страстное танго. Перед слушателями романсов «Гранатовый браслет», «Твои глаза зелёные», «Я тебе ничего не скажу», «Вы стояли в театре» и танго «Магнолия», «Весенняя душа», «Дороги любви», благодаря артистичному исполнению их солистами, проходят все грани великого таинства – любви. Вновь льётся бессмертная музыка Исаака Шварца – «Мелодии белой ночи», с необыкновенной искренностью раскрывающая душу Петербурга. А потом звучат задорные «Ленинградские мосты», и чудесные «Радуги над городом», и «самый гатчинский» романс «Отвори потихоньку калитку», и, конечно, слова, понятные каждому ленинградскому сердцу, - «Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою…»

Дружные аплодисменты и крики «Браво!» сопровождали и диалог с залом, и все выступления артистов, подтверждая слова Бориса Дёмина, что на этом концерте «каждый найдет для себя то, чем пожелает наполниться душа».

Светлана Тарасюк,

методист Мемориального «Дома-музея Исаака Шварца»