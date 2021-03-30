Юные предприниматели и финансовая грамотность

Олимпиада направлена на развитие нестандартного
мышления, изучение основ финансовой грамотности, развитие предпринимательского
и лидерского потенциала школьников.
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Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» пройдет в онлайн-формате во всех регионах страны в апреле-мае для учеников 1-9 классов.
Олимпиада направлена на развитие нестандартного
мышления, изучение основ финансовой грамотности, развитие предпринимательского
и лидерского потенциала школьников.
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