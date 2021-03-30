Юные предприниматели и финансовая грамотность

Юные предприниматели и финансовая грамотность

Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» пройдет в онлайн-формате во всех регионах страны в апреле-мае для учеников 1-9 классов.

Рубрики : Образование     30 Mar 2021

Олимпиада направлена на развитие нестандартного мышления, изучение основ финансовой грамотности, развитие предпринимательского и лидерского потенциала школьников.

 Пробный тур пройдет во всех регионах РФ с 13 по 26 апреля, основной тур – с 26 апреля по 17 мая. Пробный тур дает возможность попробовать свои силы и немного потренироваться. На задания основного тура дается 60 минут, результаты будут известны сразу после окончания олимпиады.

 Все школьники и учителя, принявшие участие в олимпиаде, будут награждены грамотами или сертификатами.

 Задания олимпиады максимально приближены к ситуациям из реальной жизни и имеют практическую пользу.

 Более подробно здесь https://olympiads.uchi.ru/olymp/bizuchi

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