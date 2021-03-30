Соцзащита области проконсультирует родителей

Время работы линии – с 9.00 до 11.00. Жители региона 31 марта смогут задать вопросы заместителю председателя комитета Виктории Александровой, 1 апреля – председателю комитета Анастасии Толмачевой, а 2 апреля – и.о. директора Центра социальной защиты населения Александру Маковскому.

Консультации будут проводиться по бесплатному номеру 8-800-350-06-05, добавочный 1. В другое время вопросы можно задать по номеру 8-800-350-06-05 (добавочный 2), по телефонам филиалов ЦСЗН и в группах в ВКонтакте и Instagram.