Войсковицкие «звёздочки» - в лучах софитов!

IV Международный фестиваль-конкурс «В лучах софитов» проходил 25 и 26 марта в концертном зале «Колизей» города Санкт-Петербурга.

Профессиональное жюри высоко оценило выступления в номинации «Вокал» учащихся Войсковицкой детской школы искусств. В жюри конкурса вошли преподаватели Санкт-Петербургского государственного института культуры - профессор, кандидат педагогических наук, зав. кафедры русского народного песенного искусства В.М. Сивова, доцент кафедры эстрадно-джазового исполнительства Н.К. Корнеев, ст. преподаватель факультета музыкального искусства эстрады Н.С. Решетникова.

Дипломы лауреатов I степени были вручены дуэту «Милахи» (Ксения Панфилова и Анна Прокофьева) за исполнение песни «Если б я стал королём» (композитор Б. Савельев), дуэту «УльЯна» (Ульяна Зайцева и Яна Гаганчикова) за песню «Моя музыка» (композитор Д. Воскресенский), Ксении Панфиловой за песню «Бонжур, Париж» (композитор А. Васкауцан), Веронике Небытовой за песню «Земля» (композитор Д. Воскресенский), Яне Гаганчиковой за песню «Улыбнись мне сейчас» (композитор В. Шабашевич).

Дипломом лауреата II степени и дипломом «За артистизм» наградили Анну Прокофьеву, которая очень задорно исполнила песенку Пеппи Пеппилоты.

От всей души поздравляем наших талантливых ребят за творческие успехи и высокие результаты в конкурсе!