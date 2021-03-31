Аварийная ямочность устраняется незамедлительно

Приближается пик асфальтирования

Первый заместитель главы гатчинской администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей Голованов пообещал поддерживать дороги в нормативном состоянии – уже проводился ямочный ремонт горячим асфальтом, но это все временные меры, а будут организованы плановые работы.

Директор Управления благоустройства и дорожного хозяйства г. Гатчины Владимир Рящин заявил, что предприятие старается устранять аварийную ямочность в течение трех дней: «Работаем без выходных, все проблемные места нашей улично-дорожной сети мы знаем. В городе – это улицы Леонова, Лейтенанта Шмидта, Чехова, Авиатриссы Зверевой, проспект 25-го Октября. Ежедневно мы проводим работы в самых аварийных местах».

В оперативное управление УБДХ передано 212 дорог в Гатчине и районе, кроме подъездных. В муниципальное задание заложен ремонт в объеме 12 тысяч погонных метров на сумму более 15 млн рублей. В зимний период работы проводятся холодной смесью. В течение января, февраля и марта УБДХ устраняло ямы – отремонтировали 200 погонных метров.

- С приходом весны, как и каждый год, мы столкнулись с массовой аварийностью. Все силы кинули на устранение дорожных дефектов. Работаем в две-три бригады. Основной пик асфальтирования – конец апреля-начало мая. В основном приходится работать холодной смесью, ямы засыпаем щебнем и асфальтовой крошкой. В начале марта погода позволила – засыпали ямы горячей смесью, – пояснил Владимир Рящин.

Граждане задали вопрос по поводу региональной дороги, которая идет к деревне Малое Замостье Новосветского поселения. Во-первых, по словам жителей, она в ужасном состоянии – сплошные ямы. Во-вторых, отсутствует тротуар и освещение – люди идут по дорожному полотну. Неоднократные обращения в «Ленавтодор» результата не дали.

Исполняющий обязанности замдиректора «Ленавтодора» Валерий Бабарыкин ответил, что по нормативным документам тротуар в данном месте не положен – тротуары строятся в населенных пунктах. Кроме того, если есть стесненные условия (близко к дороге расположены частные владения), потребуется изъятие земель. В общем, этот вопрос надо решать с администрацией Новосветского поселения и при участии районной администрации. В любом случае, обустройство тротуара с освещением займет не менее двух лет.

Хоть потоп – мы с помпой

В Гатчине существует проблема с ливневой канализацией. Когда в начале марта началось активное снеготаяние, норма принимаемых водоканалом стоков в сутки была превышена в 2,5 раза – «Водоканал» работал на пределе.

Сергей Голованов рассказал, что ведутся работы по проектированию ливневой канализации на Аэродроме. В центральной части города необходимо решить вопрос с отводом вод.

Жителей Аэродрома волнует состояние улицы Авиатриссы Зверевой – с начала снеготаяния там опять образовалась гигантская лужа. Сергей Голованов пояснил, что в марте там работала помпа УБДХ – откачивали воду (в УБДХ для откачки вод есть вакуумная машина и помпа). При наступлении тепла будет уложена труба, чтобы вода перетекала в другую канаву. Также определен исполнитель ремонтных работ дорожного покрытия на улице Зверевой.

Причина того, что на некоторых участках дорог (на повороте на Аэродром у «Вимоса», на Въезде) образуются огромные глубокие лужи, опять же в резких перепадах температур, из-за которых нарушается отток воды.

1914 – погонных метров

Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Комитета ЖКХ администрации Гатчинского района Иван Рослан рассказал о дорожных планах на 2021 год. Так, за счет городского бюджета в Гатчине запланирован ремонт Солнечного переулка (жители часто обращаются): там нужно поднять уровень дороги. Будет отремонтирована улица Филиппова – порядка 280 погонных метров: с момента постройки ремонт этой улицы не проводился. Отремонтируют Круговую улицу, которая в щебеночном исполнении.

Еще две улицы будут ремонтировать с субсидиями: частично Корпиковское шоссе и улицу Леонова: от ул. Чехова до ул. К. Маркса, с частичной заменой бордюрного камня.

Всего запланирован ремонт 1914 погонных метров дорог. В дорожном комитете лежат две заявки на субсидии: ремонт проспекта 25-го Октября – 2430 м, улицы Урицкого – 1300 м и около километра тротуара на Красноармейском проспекте. Кстати, по словам Сергея Голованова, более 20 тротуаров в Гатчине – на гарантийном ремонте. В частности, по ул. К. Маркса будет составлен акт и выполнены работы.

Сергей Иванович уточнил, что все планы ремонта дорог составляются по обращениям граждан, которые поступают в администрацию.

Что касается районных дорог, то основной ремонт, запланированный на текущий год, - это шоссе Бугры – Шадрино общей протяженностью 3 км 700 метров. Цена вопроса – более 13 млн рублей. Как подчеркнул Иван Рослан, дорога – социально значимая, там выделяются участки для многодетных (уже около 60 участков выделено и в этом году выделят еще). Кроме ремонта, планируется сделать освещение.

Вообще, есть дорожные планы до 2025 года, но все зависит от финансирования. В частности, в будущем планируется отремонтировать дорогу Старосиверская – Маргусы – Куровицы. А вот отрезок шоссе Красное Село – Гатчина – Павловск в Тайцах, ремонтом которого интересуются граждане, – это дорога, стоящая на балансе Петербурга.

Жители интересовались, как принимают дорожные работы – соблюдаются ли уклоны, технологии. Иван Рослан заверил, что при укладке асфальта ведется промежуточный контроль, проводятся лабораторные испытания, которые дают разрешение на укладку следующего слоя. Имеющиеся на сегодняшний день недостатки будут устраняться в мае-июне.



