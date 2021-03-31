Получить работу в 47-м регионе стало проще – для соотечественников из-за рубежа

Постановлением правительства Ленобласти внесены изменения в областную государственную программу «Содействие занятости населения Ленинградской области». Согласно данным поправкам, принять участие в подпрограмме могут трудоспособные соотечественники, свободно владеющие русским языком, постоянно проживающие за рубежом либо на законных основаниях в Российской Федерации, а также прибывшие в Россию в экстренном массовом порядке, признанные беженцами или получившие временное убежище на российской территории.

Эти граждане должны соответствовать хотя бы одному из следующих требований:

- иметь среднее профессиональное или высшее образование и стаж работы не менее двух лет за последние 10 лет;

- иметь среднее профессиональное или высшее образование и работать на территории Ленобласти;

- обучаться в профессиональных образовательных организациях или вузах, расположенных на территории Ленинградской области.

Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника об участии в подпрограмме является несоответствие указанным требованиям, а также «отсутствие вакансий для соотечественника на портале «Работа в России» в Ленинградской области, соответствующих его профессии, специальности, квалификации, стажу и опыту работы».

Таким образом, в новой трактовке критериев отбора участников Государственной программы исключены требования:

- о наличии стажа работы по профессии (специальности) в соответствии с имеющимся образованием не менее одного года за последние 10 лет;

- о необходимости подтверждения сведений о доходах в случае осуществления в организациях или обособленных структурных подразделениях, зарегистрированных на территории Ленобласти, трудовой или иной не запрещенной законодательством РФ деятельности, приносящей доход;

- обязательный срок обучения на территории Ленобласти – не менее половины срока, предусмотренного программой обучения;

- возраст: для женщин – до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.

Исключено основание для отказа в согласовании заявления соотечественника об участии в подпрограмме, касающееся отсутствия необходимого образования, опыта и стажа работы для трудоустройства по профессии.

Получить консультацию и записаться на прием можно по телефону: (81371) 99-275.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району находится по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.7.