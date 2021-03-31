Получить работу в 47-м регионе стало проще – для соотечественников из-за рубежа

Постановлением
правительства Ленобласти внесены изменения в областную государственную
программу «Содействие занятости населения Ленинградской области». Согласно
данным поправкам, принять участие в подпрограмме могут трудоспособные
соотечественники, свободно владеющие русским языком, постоянно проживающие за
рубежом либо на законных основаниях в Российской Федерации, а также прибывшие в
Россию в экстренном массовом порядке, признанные беженцами или получившие
временное убежище на российской территории.
Эти граждане должны
соответствовать хотя бы одному из следующих требований:
- иметь среднее
профессиональное или высшее образование и стаж работы не менее двух лет за
последние 10 лет;
- иметь среднее
профессиональное или высшее образование и работать на территории Ленобласти;
- обучаться в
профессиональных образовательных организациях или вузах, расположенных на
территории Ленинградской области.
Основанием для отказа в
согласовании заявления соотечественника об участии в подпрограмме является
несоответствие указанным требованиям, а также «отсутствие вакансий для
соотечественника на портале «Работа в России» в Ленинградской области,
соответствующих его профессии, специальности, квалификации, стажу и опыту
работы».
Таким образом, в новой
трактовке критериев отбора участников Государственной программы исключены
требования:
- о наличии стажа работы
по профессии (специальности) в соответствии с имеющимся образованием не менее
одного года за последние 10 лет;
- о необходимости
подтверждения сведений о доходах в случае осуществления в организациях или
обособленных структурных подразделениях, зарегистрированных на территории
Ленобласти, трудовой или иной не запрещенной законодательством РФ деятельности,
приносящей доход;
- обязательный срок
обучения на территории Ленобласти – не менее половины срока, предусмотренного
программой обучения;
- возраст: для женщин –
до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.
Исключено основание для
отказа в согласовании заявления соотечественника об участии в подпрограмме,
касающееся отсутствия необходимого образования, опыта и стажа работы для
трудоустройства по профессии.
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записаться на прием можно по телефону: (81371) 99-275.
Отдел по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району находится по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.7.