Авиасообщение с миром возобновляется, но путешествовать пока дорого и почти некуда

Ограничения на авиаперелеты были введены в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Теперь через год к 24 странам, с которыми регулярное авиасообщение возобновили раньше, добавились Германия, Шри-Ланка, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла и Сирия. Туристов из этого списка могут заинтересовать только Шри-Ланка и Узбекистан, говорят представители туриндустрии.

Сейчас туроператоры уже ставят туры в Шри-Ланку. Например, Tez Tour предлагает недельный отдых на острове в отеле категории "три звезды" с завтраками по цене от 134 тысяч рублей на одного человека, рассказал "Российской газете" представитель туроператора. Зато в мае на таких же условиях отправиться на пляжи Индийского океана можно будет уже за 85 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

В апреле недельные туры на Шри-Ланку в отель "три звезды" стоят от 134 тысяч рублей на человека, но в мае такой отдых подешевеет до 85 тысяч рублей

Прямые рейсы в столицу Шри-Ланки - Коломбо, как ожидается, запустит "Аэрофлот". Летать будут один раз в неделю из Москвы и обратно. Пока туроператоры предлагают улететь с одной стыковкой.

Для въезда в Шри-Ланку потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сданного за 96 часов до вылета. В аэропорту Коломбо потребуют сдать заранее заполненную медицинскую декларацию. Еще нужно будет пройти несколько ПЦР-тестов в зависимости от продолжительности отдыха. Бронировать можно только сертифицированные отели. Однако привитые от коронавируса туристы, также сдав ПЦР-тест, могут свободно выбирать себе отели или гостевые дома.

Узбекистан, который также готов принимать туристов, сейчас вряд ли будет популярен у путешественников. В стране можно посмотреть древний Самарканд, старинные мечети, посетить настоящие восточные базары, но весной хотят солнца, пляжей и моря, говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Самолеты будут летать между Москвой и Ташкентом один раз в неделю. Для въезда в Узбекистан нужно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее 72 часов до вылета. При отсутствии теста придется сдать экспресс-анализ на пограничном пункте. По данным агрегаторов, билеты в Ташкент в среднем стоят от 13 тысяч рублей в одну сторону на человека.

Регулярные рейсы между Таджикистаном и Россией будут востребованы скорее не туристами, а трудовыми мигрантами, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Рейсы между Москвой и Душанбе будут выполняться один раз в неделю. Пока перелеты в одну сторону стоят около 30 тысяч рублей на человека. Для въезда в Таджикистан потребуется предъявить ПЦР-тест, пройденный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

В Германию самолеты будут летать несколько раз в неделю. Из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно - пять раз в неделю, из Санкт-Петербурга - три раза в неделю. По пять рейсов в неделю также будет между Москвой и Берлином и по три рейса в неделю между Санкт-Петербургом и Берлином. Вот только въезд туристам в Германию пока закрыт, даже не выдаются туристические визы, отмечает вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Въехать в страну могут только граждане Евросоюза, лица, имеющие вид на жительство или другие пассажиры в экстренных случаях. Потребуется пройти карантин.

Не поедут туристы также в Венесуэлу и Сирию. После объявления об открытии авиасообщения с этими странами россияне стали в несколько раз активнее искать авиабилеты, но в реальности эти маршруты спросом не пользуются, отмечает руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Для въезда в Венесуэлу нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее 48 часов до вылета. Въезжающие в Сирию, также должны предъявить результаты теста, сданного не позднее чем за 96 часов до вылета.

Самым значимым изменением для туристов может стать увеличение количества рейсов в ОАЭ и на Кубу с 1 апреля, говорит Горин. В апреле цены за недельные туры на Кубу в отеле "четыре звезды" с системой питания "все включено" стартуют от 183,7 тысячи рублей за двоих, рассказали в AnexTour. В мае стоимость снизится до 154 тысяч рублей.

К лету снизятся цены и на туры в ОАЭ. Если в апреле стоимость недельного тура в отель "четыре звезды" с завтраками начинается от 103,8 тысячи рублей на двоих, то уже в мае она снизится до 85 тысяч рублей.





«Российская газета» https://rg.ru/2021/03/31/aviasoobshchenie-rf-s-mirom-vozobnovliaetsia-no-letat-poka-dorogo-i-nekuda.html

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгений Гайва