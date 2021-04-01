Авиасообщение с миром возобновляется, но путешествовать пока дорого и почти некуда

Ограничения на авиаперелеты были введены в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Теперь через год к 24 странам, с которыми регулярное авиасообщение возобновили раньше, добавились Германия, Шри-Ланка, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла и Сирия. Туристов из этого списка могут заинтересовать только Шри-Ланка и Узбекистан, говорят представители туриндустрии.
Сейчас туроператоры уже
ставят туры в Шри-Ланку. Например, Tez Tour предлагает недельный отдых на
острове в отеле категории "три звезды" с завтраками по цене от 134
тысяч рублей на одного человека, рассказал "Российской газете"
представитель туроператора. Зато в мае на таких же условиях отправиться на
пляжи Индийского океана можно будет уже за 85 тысяч рублей на человека при
двухместном размещении.
В апреле недельные туры
на Шри-Ланку в отель "три звезды" стоят от 134 тысяч рублей на
человека, но в мае такой отдых подешевеет до 85 тысяч рублей
Прямые рейсы в столицу
Шри-Ланки - Коломбо, как ожидается, запустит "Аэрофлот". Летать будут
один раз в неделю из Москвы и обратно. Пока туроператоры предлагают улететь с
одной стыковкой.
Для въезда в Шри-Ланку
потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сданного за 96 часов
до вылета. В аэропорту Коломбо потребуют сдать заранее заполненную медицинскую
декларацию. Еще нужно будет пройти несколько ПЦР-тестов в зависимости от
продолжительности отдыха. Бронировать можно только сертифицированные отели.
Однако привитые от коронавируса туристы, также сдав ПЦР-тест, могут свободно
выбирать себе отели или гостевые дома.
Узбекистан, который также
готов принимать туристов, сейчас вряд ли будет популярен у путешественников. В
стране можно посмотреть древний Самарканд, старинные мечети, посетить настоящие
восточные базары, но весной хотят солнца, пляжей и моря, говорит гендиректор
туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Самолеты будут летать
между Москвой и Ташкентом один раз в неделю. Для въезда в Узбекистан нужно
предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее 72
часов до вылета. При отсутствии теста придется сдать экспресс-анализ на
пограничном пункте. По данным агрегаторов, билеты в Ташкент в среднем стоят от
13 тысяч рублей в одну сторону на человека.
Регулярные рейсы между
Таджикистаном и Россией будут востребованы скорее не туристами, а трудовыми
мигрантами, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Рейсы между
Москвой и Душанбе будут выполняться один раз в неделю. Пока перелеты в одну
сторону стоят около 30 тысяч рублей на человека. Для въезда в Таджикистан
потребуется предъявить ПЦР-тест, пройденный не ранее чем за 72 часа до
пересечения границы.
В Германию самолеты будут
летать несколько раз в неделю. Из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно - пять
раз в неделю, из Санкт-Петербурга - три раза в неделю. По пять рейсов в неделю
также будет между Москвой и Берлином и по три рейса в неделю между
Санкт-Петербургом и Берлином. Вот только въезд туристам в Германию пока закрыт,
даже не выдаются туристические визы, отмечает вице-президент АТОР Дмитрий
Горин. Въехать в страну могут только граждане Евросоюза, лица, имеющие вид на
жительство или другие пассажиры в экстренных случаях. Потребуется пройти
карантин.
Не поедут туристы также в
Венесуэлу и Сирию. После объявления об открытии авиасообщения с этими странами
россияне стали в несколько раз активнее искать авиабилеты, но в реальности эти
маршруты спросом не пользуются, отмечает руководитель пресс-службы сервиса
OneTwoTrip Елена Шелехова. Для въезда в Венесуэлу нужно предъявить
отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее 48 часов до вылета.
Въезжающие в Сирию, также должны предъявить результаты теста, сданного не
позднее чем за 96 часов до вылета.
Самым значимым изменением
для туристов может стать увеличение количества рейсов в ОАЭ и на Кубу с 1
апреля, говорит Горин. В апреле цены за недельные туры на Кубу в отеле
"четыре звезды" с системой питания "все включено" стартуют
от 183,7 тысячи рублей за двоих, рассказали в AnexTour. В мае стоимость
снизится до 154 тысяч рублей.
К лету снизятся цены и на
туры в ОАЭ. Если в апреле стоимость недельного тура в отель "четыре
звезды" с завтраками начинается от 103,8 тысячи рублей на двоих, то уже в
мае она снизится до 85 тысяч рублей.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/03/31/aviasoobshchenie-rf-s-mirom-vozobnovliaetsia-no-letat-poka-dorogo-i-nekuda.html
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков /
Евгений Гайва