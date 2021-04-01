С 1 апреля мусор в Ленинградской области – под контролем

Разрешение необходимо всем перевозчикам, осуществляющим транспортировку строительных, твердых коммунальных отходов и иных видов отходов I-V классов опасности на территории Ленинградской области объемом более 5 куб. м. За исполнением законодательства о транспортировке отходов с использованием QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области. На время переходного периода штрафные санкции применяться не будут.

«Важно, чтобы все участники процесса разобрались в порядке выдачи разрешений. Наша задача – не штрафовать перевозчиков, а наладить систему взаимодействия, чтобы впоследствии эффективно пресекать нарушения природоохранного законодательства», – прокомментировала председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Маринэ Тоноян.

Система выдачи разрешений на транспортировку отходов позволит создать централизованный контроль за их перемещением, при этом речь идет об отходах, образуемых не только жителями области, но и из других субъектов РФ, в том числе Санкт-Петербурга.

Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов https://mon.waste.lenobl.ru/, который входит в Экологическую информационную систему Ленинградской области. После чего на указанную при регистрации электронную почту сразу же будет направляться разрешение, содержащее индивидуальный идентификационный QR-код. Разрешение выдается на 1 месяц по одному маршруту, который определяется заявителем. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефонам и электронной почте, указанным на сайте waste.lenobl.ru.

«За последний месяц мы доработали систему в соответствии с пожеланиями и комментариями перевозчиков. Небольшие изменения могут быть внесены во время переходного периода, который по нашим оценкам продлится около двух месяцев», – добавил председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов.