Студенческая молодежь Ленобласти встретилась с летчиком-космонавтом Максимом Сураевым

В своем приветственном слове к участникам встречи ректор университета, член Общественной палаты Ленинградской области С.Г. Еремеев подчеркнул важность достижений нашей страны как космической державы.

Максим Сураев дважды побывал в космосе в составе международных космических экспедиций, налетав 334 дня, и провел в открытом космосе более 8 часов. Он рассказал о своих космических полетах, ответил на многочисленные вопросы о перспективах развития российской космонавтики, об особенностях подготовки отечественных космонавтов и важности сохранения памяти и знаний о Ю.А. Гагарине и других первых отечественных космонавтах.

Благодаря дистанционным технологиям, аудиторией встречи стали факультеты и филиалы университета, школы, библиотеки, дома культуры, коворкинг-центры во всех районах Ленинградской области.

Инициатором и модератором встречи выступил проректор ЛГУ им. А.С.Пушкина, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, председатель областного отделения Российского общества «Знание» В.П. Журавлёв.