Студенческая молодежь Ленобласти встретилась с летчиком-космонавтом Максимом Сураевым

В своем приветственном
слове к участникам встречи ректор университета, член Общественной палаты
Ленинградской области С.Г. Еремеев подчеркнул важность достижений нашей страны
как космической державы.
Максим Сураев дважды
побывал в космосе в составе международных космических экспедиций, налетав 334
дня, и провел в открытом космосе более 8 часов. Он рассказал о своих
космических полетах, ответил на многочисленные вопросы о перспективах развития
российской космонавтики, об особенностях подготовки отечественных космонавтов и
важности сохранения памяти и знаний о Ю.А. Гагарине и других первых
отечественных космонавтах.
Благодаря дистанционным
технологиям, аудиторией встречи стали факультеты и филиалы университета, школы,
библиотеки, дома культуры, коворкинг-центры во всех районах Ленинградской
области.
Инициатором и модератором
встречи выступил проректор ЛГУ им. А.С.Пушкина, член Общественной палаты
Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты
Ленинградской области, председатель областного отделения Российского общества
«Знание» В.П. Журавлёв.