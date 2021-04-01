В Гатчине отпраздновали День фортепиано концертом

Несмотря
на будний день, зал был полон. Для публики прозвучали волшебные фортепианные
пьесы в исполнении Полины Панькиной (СПбГИК), признанные шедевры классической
музыки и собственные композиции в исполнении Евгении Зубенко, сочинения
современных неоклассиков и собственная музыка композитора из Гатчины Андрея
Оболенского.
Изысканность
взаимодействия фортепиано и флейты продемонстрировал присутствующим в этот
вечер великолепный дуэт профессиональных исполнительниц из Петербурга Полины
Панькиной и Анастасии Поляковой. Девушки привезли в Гатчину программу
классической музыки - произведения К. Рейнеке, Ф. Шопена. Полина — студентка
выпускного курса СПбГИК, пианистка с внушительным исполнительским стажем,
лауреат и дипломант российских и международных конкурсов, в числе которых
Глория-Арт (2020), Бартоломео Кристофори (2020), Grand Music Art (2020) и
другие. Анастасия Полякова — студентка 4 курса СПбГК им. Римского-Корсакова
(кафедра деревянных духовых инструментов).
Прекрасным
вокалисткам Марине Суясовой и Полине Лебедевой аккомпанировала на фортепиано
Евгения Зубенко.
Специальным
гостем фортепианного вечера стал молодой композитор из Гатчины Андрей
Оболенский. Сюрпризы, которые приготовил Андрей, позволили всему залу
почувствовать себя соучастниками происходящего. Эксперимент и импровизация
всколыхнули множество переживаний и вдохновили присутствующих.
Сердечно
благодарим замечательных исполнительниц и исполнителей, а главное —
благосклонных и заинтересованных слушателей и слушательниц. Хочется верить, что
на этом вечере в «Купринке» удалось развеять стереотипы о современных
композиторах и показать, насколько многогранно музыкальное искусство.