В Гатчине отпраздновали День фортепиано концертом

Несмотря на будний день, зал был полон. Для публики прозвучали волшебные фортепианные пьесы в исполнении Полины Панькиной (СПбГИК), признанные шедевры классической музыки и собственные композиции в исполнении Евгении Зубенко, сочинения современных неоклассиков и собственная музыка композитора из Гатчины Андрея Оболенского.

Изысканность взаимодействия фортепиано и флейты продемонстрировал присутствующим в этот вечер великолепный дуэт профессиональных исполнительниц из Петербурга Полины Панькиной и Анастасии Поляковой. Девушки привезли в Гатчину программу классической музыки - произведения К. Рейнеке, Ф. Шопена. Полина — студентка выпускного курса СПбГИК, пианистка с внушительным исполнительским стажем, лауреат и дипломант российских и международных конкурсов, в числе которых Глория-Арт (2020), Бартоломео Кристофори (2020), Grand Music Art (2020) и другие. Анастасия Полякова — студентка 4 курса СПбГК им. Римского-Корсакова (кафедра деревянных духовых инструментов).

Прекрасным вокалисткам Марине Суясовой и Полине Лебедевой аккомпанировала на фортепиано Евгения Зубенко.

Специальным гостем фортепианного вечера стал молодой композитор из Гатчины Андрей Оболенский. Сюрпризы, которые приготовил Андрей, позволили всему залу почувствовать себя соучастниками происходящего. Эксперимент и импровизация всколыхнули множество переживаний и вдохновили присутствующих.

Сердечно благодарим замечательных исполнительниц и исполнителей, а главное — благосклонных и заинтересованных слушателей и слушательниц. Хочется верить, что на этом вечере в «Купринке» удалось развеять стереотипы о современных композиторах и показать, насколько многогранно музыкальное искусство.