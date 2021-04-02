Нарушителям масочного режима в электричках – штраф и профилактическая беседа

Вчера специалисты комитета по транспорту Ленинградской области и полиции на транспорте провели рейд. Они оценили, как соблюдают масочный режим пассажиры электрички «Санкт-Петербург — Луга».

«Мы каждый день контролируем соблюдение масочного режима на всех видах транспорта, на автовокзалах и автостанциях, оформляем административные протоколы, проводим разъяснительные беседы и при необходимости бесплатно выдаем маски пассажирам», — пояснил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Итоги сегодняшнего рейда показали, что некоторые жители не исполняют требования по профилактике коронавируса. По итогам проверки на нарушителей масочного режима составили 12 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Штраф по ней — от 1 до 30 тысяч рублей. Специалисты провели больше 40 бесед с гражданами о необходимости использования средств индивидуальной защиты при проезде в общественном транспорте. Также бесплатно были розданы медицинские маски.