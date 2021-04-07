МФЦ поможет взять в семью бездомную собаку

Управление ветеринарии и
многофункциональные центры Ленинградской области подписали соглашение о
сотрудничестве в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». Помимо
информирования о животных, находящихся в приютах, в МФЦ также разместят
социальную рекламу о бережном отношении к животным, о бесплатном и льготном
ветеринарном обслуживании.
«С 1 января 2021
полномочия по обращению с безнадзорными животными на переданы управлению
ветеринарии. Наша задача сделать так, чтобы люди не оставляли своих собак и
кошек на улице, у животных был дом и все были здоровы, поэтому мы запустили
информационную программу «Мы в ответе за тех, кого приручили». Её можно будет
считать выполненной, когда последнее животное покинет приют», — рассказал
начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов.
В рамках акции «Мы в
ответе за тех, кого приручили» управление ветеринарии составляет реестр с
фотографиями и описанием всех животных, содержащихся в приютах, на основе
которых можно выбрать питомца, разрабатывает социальные видеоролики, плакаты,
мультфильмы, проводит беседы для школьников, дачников.
На территории
Ленинградской области идет регистрация приютов для животных и постановка их на
учет. Уже зарегистрировано 15 организаций, где содержится порядка 2,5 тысяч
собак и 300 кошек. У приютов есть возможность получения субсидий и грантов, как
социально ориентированных некоммерческих организаций. На работу с бездомными
собаками в 2021 году – чипирование, стерилизация и вакцинация – в бюджете
региона предусмотрено 44,3 млн рублей.