МФЦ поможет взять в семью бездомную собаку

Управление ветеринарии и многофункциональные центры Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». Помимо информирования о животных, находящихся в приютах, в МФЦ также разместят социальную рекламу о бережном отношении к животным, о бесплатном и льготном ветеринарном обслуживании.

«С 1 января 2021 полномочия по обращению с безнадзорными животными на переданы управлению ветеринарии. Наша задача сделать так, чтобы люди не оставляли своих собак и кошек на улице, у животных был дом и все были здоровы, поэтому мы запустили информационную программу «Мы в ответе за тех, кого приручили». Её можно будет считать выполненной, когда последнее животное покинет приют», — рассказал начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов.

В рамках акции «Мы в ответе за тех, кого приручили» управление ветеринарии составляет реестр с фотографиями и описанием всех животных, содержащихся в приютах, на основе которых можно выбрать питомца, разрабатывает социальные видеоролики, плакаты, мультфильмы, проводит беседы для школьников, дачников.

На территории Ленинградской области идет регистрация приютов для животных и постановка их на учет. Уже зарегистрировано 15 организаций, где содержится порядка 2,5 тысяч собак и 300 кошек. У приютов есть возможность получения субсидий и грантов, как социально ориентированных некоммерческих организаций. На работу с бездомными собаками в 2021 году – чипирование, стерилизация и вакцинация – в бюджете региона предусмотрено 44,3 млн рублей.