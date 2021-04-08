Юным читателям – о покорении космоса

Вместе с библиотекарем И. В. Осыко юные читатели совершили увлекательный экскурс в историю освоения космического пространства. Ребята узнали много нового и познавательного: о Константине Циолковском, который изобрел ракету, о его последователе Сергее Королеве, а также о первом спутнике Земли, с которого началась дорога в космос.

С нескрываемым интересом юные читатели прослушали рассказ о первых «хвостатые космонавтах» – Лайке, Белке и Стрелке. Искренне сопереживали будущим космонавтам, которые должны были пройти массу испытаний, прежде чем полететь в космос. Узнали любопытные факты об устройстве скафандра. Например, мало кто из ребят знал, что в правом рукаве скафандра есть зеркало, чтобы космонавт мог видеть все, что находится у него за спиной.

А еще всех удивило специальное устройство в шлеме – чесалка, о которую в любой момент можно было почесать нос.

Ребята также вспомнили все, что знали первом космонавте Юрии Гагарине и других покорителях космоса.

Все внимательно слушали рассказ библиотекаря и сами дружно отвечали на вопросы.

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