Юным читателям – о покорении космоса

Вместе с
библиотекарем И. В. Осыко юные читатели совершили увлекательный экскурс в
историю освоения космического пространства. Ребята узнали много нового и
познавательного: о Константине Циолковском, который изобрел ракету, о его
последователе Сергее Королеве, а также о первом спутнике Земли, с которого
началась дорога в космос.
С
нескрываемым интересом юные читатели прослушали рассказ о первых «хвостатые
космонавтах» – Лайке, Белке и Стрелке. Искренне сопереживали будущим
космонавтам, которые должны были пройти массу испытаний, прежде чем полететь в
космос. Узнали любопытные факты об устройстве скафандра. Например, мало кто из
ребят знал, что в правом рукаве скафандра есть зеркало, чтобы космонавт мог
видеть все, что находится у него за спиной.
А еще всех удивило
специальное устройство в шлеме – чесалка, о которую в любой момент можно было
почесать нос.
Ребята также вспомнили все, что знали первом космонавте Юрии Гагарине и других покорителях космоса.
Все внимательно
слушали рассказ библиотекаря и сами дружно отвечали на вопросы.