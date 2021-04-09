«Учителя будущего» о «Языке Бога»

Председатель комитета образования Елена Глыбина поздравила с победой тройку победителей - учителя истории и обществознания Ивана Хеорхе, учителя математики Ирину Нестерову и учителя биологии Елену Шарову (на фото). Как отметила Елена Николаевна, все достижения гатчинских учителей – это предмет гордости не только для руководства Гатчинского района, но и всех жителей.

- Трудностей сейчас очень много - и связанных с пандемией, и с ней не связанных. Но когда есть чем гордиться, мы все расправляем крылья, нам легче смотреть в будущее и хочется работать дальше, - призналась Елена Николаевна.

Победители привезли в Гатчину особые памятные знаки, дипломы и эксклюзивные методические разработки. В теплой душевной обстановке гатчинские «Учителя будущего» поделились впечатлениями и ответили на вопросы.

Напомним, что конкурс проходил в несколько этапов по округам и из-за пандемии растянулся во времени. Первый этап – заочный прошел в ноябре 2019 года. Конкурсная комиссия протестировала участников, проверила теоретические знания в области педагогики, психологии и их грамотность, с точки зрения русского языка. В результате в Ленобласти из 127 команд прошла только одна – гатчинская.

Далее гатчинцы участвовали в окружных состязаниях, где выступало 50 команд учителей, из них 44 - из Санкт-Петербурга, которые были отобраны из более трех тысяч команд. Конкуренция была жесткой, а уровень профессионального мастерства тех, кто продолжил участие в конкурсе - высочайший.

В полуфинале в течение трех дней педагоги проходили три конкурсных испытания. Как рассказал Иван Хеорхе, на педагогических дебатах встречались две команды. Одна сторона приводила аргумента «за», другая - «против» по обозначенному проблемному вопросу. Например, нужна ли сейчас школьная форма.

Второе испытание - сделать методическую разработку, которая бы легла в основу урока. Главная задача - показать что-нибудь уникальное, и чтобы это было креативно и интересно.

Третье испытание - решение задач-ситуаций, которые могут произойти с любым учителем. Например, молодая учительница на встрече с бывшими одноклассниками. Все рассказывают о своих достижениях: один – предприниматель, другой – инженер на крупном предприятии, а она – учитель. Ее спрашивают: почему она - отличница, так неуспешна во взрослой жизни. Что на это ответить? Педагоги говорили о важности популяризации профессии, и что для этого нужно предпринимать на разных уровнях - от личного и до федерального.

По итогам этих конкурсных испытаний в финал вышло 11 команд из Санкт-Петербурга и одна из Ленобласти.

Потом наступила эпоха пандемии. В 2021 году было принято решение проводить финал не в Москве, как планировалось, а в Санкт-Петербурге в 56-й гимназии, где проходил полуфинал.

Как отмечают гатчинские педагоги, финальные испытания были более практико-ориентированные. Командам нужно было подготовить и представить междисциплинарный урок. Гатчинские финалисты сделали свою разработку при поддержке Ленинградского областного института развития образования.

- Самое сложное было в том, что каждый из нас специалист в своей предметной области - биологии, математике и обществознании. Но как это соединить, как установить связи? – рассказывает Иван Хеорхе. - Нам нужно было понять область предмета коллеги и придумать, как это все соединить. Конечно, попыток было много. Когда было наработано хорошее содержание, мы стали пробовать на детях в нашей гимназии. А когда поняли, что все достаточно серьезно, отправились в Гатчинскую школу №9, чтобы представить наш урок на суд Татьяны Болеславовны Юрко. Это замечательный специалист, как минимум российского уровня, очень креативный человек. Она понимает разницу в методике между открытым уроком, с классической точки зрения, и конкурсным уроком – это ведь совершенно разные вещи. И после того, как Татьяна Болеславовна сказала «это неплохо», мы поняли, что к конкурсу готовы.

Благодарность Т.Б. Юрко выразили и конкурсанты, и председатель комитета образования.

- Татьяна Болеславовна помогала и помогает большому количеству учителей, помогла и в этот раз. В Ленинградской области и России не много учителей такого уровня. Она входит в плеяду тех, кто действительно педагог с большой буквы. Она и зрит в корень, и понимает ситуацию, как выстроить любое действо, с точки зрения методики, так, чтобы оно выстрелило стопроцентно. И это срабатывает, - отметила Елена Глыбина.

В течение 30 минут конкурсанты должны были раскрыть три дисциплины и отдельную тему, с точки зрения разных дисциплин, а затем прийти к определенным результатам, в первую очередь, личностно значимым.

Команда гимназии им. Ушинского выбрала тему «Геном человека». Междисциплинарный урок назывался «Язык Бога», или зачем нужно знать КОД». Геном рассматривали не только с точки зрения биологии. Математика определяла вероятность - сколько человек является носителями мутаций, которые могут стать причиной возникновения у людей генетических заболеваний. Обсуждалось, какие изобретения были сделаны для решения этих проблем. Учитель обществознания говорил об этом с точки зрения последствий и прогнозирования, как это может повлиять на наше общество. Учителя обсуждали это с ребятами, задействовали научные статьи, художественную литературу, где говорилось об угрозах, которые влекут научные изобретения, и приходили к выводу: прогресс противоречив, во всем нужна умеренность и разумность.

- В любом конкурсе есть определенный педагогический и профессиональный рост, - сказала Елена Глыбина. - Человек осмысливает, что он делает, воспринимает новые идеи. Это воспитывает его с точки зрения психологии, учит держать удар. А когда он всему этому научился, может стать и руководителем образовательного учреждения. С точки зрения педагога, школы и системы образования всего Гатчинского района и Ленинградской области, очень важно, что есть такой конкурса, потому что это - кузница кадров.



