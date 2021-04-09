«Учителя будущего» о «Языке Бога»

Председатель комитета
образования Елена Глыбина поздравила с победой тройку победителей - учителя
истории и обществознания Ивана Хеорхе, учителя математики Ирину Нестерову и
учителя биологии Елену Шарову (на фото). Как отметила Елена Николаевна, все
достижения гатчинских учителей – это предмет гордости не только для руководства
Гатчинского района, но и всех жителей.
- Трудностей сейчас очень
много - и связанных с пандемией, и с ней не связанных. Но когда есть чем гордиться,
мы все расправляем крылья, нам легче смотреть в будущее и хочется работать
дальше, - призналась Елена Николаевна.
Победители привезли в
Гатчину особые памятные знаки, дипломы и эксклюзивные методические разработки.
В теплой душевной обстановке гатчинские «Учителя будущего» поделились
впечатлениями и ответили на вопросы.
Напомним, что конкурс
проходил в несколько этапов по округам и из-за пандемии растянулся во времени.
Первый этап – заочный прошел в ноябре 2019 года. Конкурсная комиссия
протестировала участников, проверила теоретические знания в области педагогики,
психологии и их грамотность, с точки зрения русского языка. В результате в
Ленобласти из 127 команд прошла только одна – гатчинская.
Далее гатчинцы
участвовали в окружных состязаниях, где выступало 50 команд учителей, из них 44
- из Санкт-Петербурга, которые были отобраны из более трех тысяч команд.
Конкуренция была жесткой, а уровень профессионального мастерства тех, кто
продолжил участие в конкурсе -
высочайший.
В полуфинале в течение
трех дней педагоги проходили три конкурсных испытания. Как рассказал Иван
Хеорхе, на педагогических дебатах встречались две команды. Одна сторона
приводила аргумента «за», другая - «против» по обозначенному проблемному
вопросу. Например, нужна ли сейчас школьная форма.
Второе испытание -
сделать методическую разработку, которая бы легла в основу урока. Главная
задача - показать что-нибудь уникальное, и чтобы это было креативно и
интересно.
Третье испытание -
решение задач-ситуаций, которые могут произойти с любым учителем. Например,
молодая учительница на встрече с бывшими одноклассниками. Все рассказывают о
своих достижениях: один – предприниматель, другой – инженер на крупном
предприятии, а она – учитель. Ее спрашивают: почему она - отличница, так
неуспешна во взрослой жизни. Что на это ответить? Педагоги говорили о важности
популяризации профессии, и что для этого нужно предпринимать на разных уровнях
- от личного и до федерального.
По итогам этих конкурсных
испытаний в финал вышло 11 команд из Санкт-Петербурга и одна из Ленобласти.
Потом наступила эпоха
пандемии. В 2021 году было принято решение проводить финал не в Москве, как
планировалось, а в Санкт-Петербурге в 56-й гимназии, где проходил полуфинал.
Как отмечают гатчинские
педагоги, финальные испытания были более практико-ориентированные. Командам
нужно было подготовить и представить междисциплинарный урок. Гатчинские
финалисты сделали свою разработку при поддержке Ленинградского областного
института развития образования.
- Самое сложное было в
том, что каждый из нас специалист в своей предметной области - биологии,
математике и обществознании. Но как это соединить, как установить связи? –
рассказывает Иван Хеорхе. - Нам нужно было понять область предмета коллеги и
придумать, как это все соединить. Конечно, попыток было много. Когда было
наработано хорошее содержание, мы стали пробовать на детях в нашей гимназии. А
когда поняли, что все достаточно серьезно, отправились в Гатчинскую школу №9,
чтобы представить наш урок на суд Татьяны Болеславовны Юрко. Это замечательный
специалист, как минимум российского уровня, очень креативный человек. Она
понимает разницу в методике между открытым уроком, с классической точки зрения,
и конкурсным уроком – это ведь совершенно разные вещи. И после того, как
Татьяна Болеславовна сказала «это неплохо», мы поняли, что к конкурсу готовы.
Благодарность Т.Б. Юрко
выразили и конкурсанты, и председатель комитета образования.
- Татьяна Болеславовна
помогала и помогает большому количеству учителей, помогла и в этот раз. В
Ленинградской области и России не много учителей такого уровня. Она входит в
плеяду тех, кто действительно педагог с большой буквы. Она и зрит в корень, и
понимает ситуацию, как выстроить любое действо, с точки зрения методики, так,
чтобы оно выстрелило стопроцентно. И это срабатывает, - отметила Елена Глыбина.
В течение 30 минут
конкурсанты должны были раскрыть три дисциплины и отдельную тему, с точки
зрения разных дисциплин, а затем прийти к определенным результатам, в первую
очередь, личностно значимым.
Команда гимназии им.
Ушинского выбрала тему «Геном человека». Междисциплинарный урок назывался «Язык
Бога», или зачем нужно знать КОД». Геном рассматривали не только с точки зрения
биологии. Математика определяла вероятность - сколько человек является
носителями мутаций, которые могут стать причиной возникновения у людей
генетических заболеваний. Обсуждалось, какие изобретения были сделаны для
решения этих проблем. Учитель обществознания говорил об этом с точки зрения
последствий и прогнозирования, как это может повлиять на наше общество. Учителя
обсуждали это с ребятами, задействовали научные статьи, художественную
литературу, где говорилось об угрозах, которые влекут научные изобретения, и
приходили к выводу: прогресс противоречив, во всем нужна умеренность и
разумность.
- В любом конкурсе есть
определенный педагогический и профессиональный рост, - сказала Елена Глыбина. -
Человек осмысливает, что он делает, воспринимает новые идеи. Это воспитывает
его с точки зрения психологии, учит держать удар. А когда он всему этому
научился, может стать и руководителем образовательного учреждения. С точки
зрения педагога, школы и системы образования всего Гатчинского района и
Ленинградской области, очень важно, что есть такой конкурса, потому что это -
кузница кадров.