Вместо свалки — переработка

Бывшая в употреблении электроника содержит потенциально вредные и опасные вещества, поэтому ее нужно правильно утилизировать. Не несите старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунктов Ленобласти начинают работать приемные пункты, куда можно сдать компьютерное и медицинское оборудование, офисную и мелкую бытовую технику, телефоны, телевизоры, электроинструмент. Гатчина присоединится к акции в субботу, 24 апреля, с 11:00 до 13:00 часов, сбор техники будет проводиться в магазине «Эльдорадо» (ТК «Кубус», Пушкинское шоссе, д. 15).
Важно:
- Вся
собранная на акции техника уедет на переработку. Если у вас есть рабочая
техника, лучше отдать её кому-то через Авито, Юлу, ДаруДар.
- Будем
принимать СТРОГО технику весом до 20 кг.
- #Электровесна - это акция для физических лиц, которые хотят сдать в переработку небольшое
количество техники.
Что будем принимать:
-
Компьютерное оборудование, гаджеты и офисная техника: мобильные телефоны,
планшеты, стилусы, ноутбуки, системные блоки, модемы, автомагнитолы, провода,
кабели, жесткие диски, зарядные устройства, мыши, клавиатуры, флешки, источники
бесперебойного питания (ИБП или UPS), портативные аккумуляторы (power-bank),
стационарные телефоны, принтеры, сканеры, факсы, копиры, кассовые аппараты и
терминалы, пульты д/у.
-
Мониторы и телевизоры (плоские и кинескопные).
-
Бытовую технику весом до 20 кг: микроволновые печи, варочные панели.
-
Мелкобытовую технику: мультиварки, блендеры, миксеры, тостеры, электрические
чайники, электрические зубные щетки, электронные весы, электронные часы,
депиляторы, триммеры, утюжки для волос, утюги для глажки, роботы-пылесосы,
фены, приборы учета электроэнергии (счетчики).
-
Компактное (!) холодильное оборудование весом до 20 кг (кондиционеры,
холодильники, морозильники).
- Электроинструмент, фототехника (цифровая), колонки, наушники, микрофоны, синтезаторы и др. электронные музыкальные инструменты, системы нагревания табака (iqos, wape и т.д.).
Точно
НЕ БУДЕМ принимать:
- Опасные отходы: лампы энергосберегающие и
люминесцентные, батарейки, ртутные градусники.
- Лампы светодиодные,
а также гирлянды из них.
- Расходные
материалы: видео и аудио кассеты, картриджи, диски.
- Медицинское оборудование (в том числе электронные
градусники), игрушки на радиоуправлении, дроны, электросамокаты, игрушки для
взрослых, настольные лампы, крупногабаритная бытовая техника (более 20 кг).
Акция #Электровесна в Ленинградской области проводится Ассоциацией «РазДельный Сбор» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и с помощью добровольных пожертвований.