Вместо свалки — переработка

Бывшая в употреблении электроника содержит потенциально вредные и опасные вещества, поэтому ее нужно правильно утилизировать. Не несите старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунктов Ленобласти начинают работать приемные пункты, куда можно сдать компьютерное и медицинское оборудование, офисную и мелкую бытовую технику, телефоны, телевизоры, электроинструмент. Гатчина присоединится к акции в субботу, 24 апреля, с 11:00 до 13:00 часов, сбор техники будет проводиться в магазине «Эльдорадо» (ТК «Кубус», Пушкинское шоссе, д. 15).

Важно:

- Вся собранная на акции техника уедет на переработку. Если у вас есть рабочая техника, лучше отдать её кому-то через Авито, Юлу, ДаруДар.

- Будем принимать СТРОГО технику весом до 20 кг.

- #Электровесна - это акция для физических лиц, которые хотят сдать в переработку небольшое количество техники.

Что будем принимать:

- Компьютерное оборудование, гаджеты и офисная техника: мобильные телефоны, планшеты, стилусы, ноутбуки, системные блоки, модемы, автомагнитолы, провода, кабели, жесткие диски, зарядные устройства, мыши, клавиатуры, флешки, источники бесперебойного питания (ИБП или UPS), портативные аккумуляторы (power-bank), стационарные телефоны, принтеры, сканеры, факсы, копиры, кассовые аппараты и терминалы, пульты д/у.

- Мониторы и телевизоры (плоские и кинескопные).

- Бытовую технику весом до 20 кг: микроволновые печи, варочные панели.

- Мелкобытовую технику: мультиварки, блендеры, миксеры, тостеры, электрические чайники, электрические зубные щетки, электронные весы, электронные часы, депиляторы, триммеры, утюжки для волос, утюги для глажки, роботы-пылесосы, фены, приборы учета электроэнергии (счетчики).

- Компактное (!) холодильное оборудование весом до 20 кг (кондиционеры, холодильники, морозильники).

- Электроинструмент, фототехника (цифровая), колонки, наушники, микрофоны, синтезаторы и др. электронные музыкальные инструменты, системы нагревания табака (iqos, wape и т.д.).

Точно НЕ БУДЕМ принимать:

- Опасные отходы: лампы энергосберегающие и люминесцентные, батарейки, ртутные градусники.

- Лампы светодиодные, а также гирлянды из них.

- Расходные материалы: видео и аудио кассеты, картриджи, диски.

- Медицинское оборудование (в том числе электронные градусники), игрушки на радиоуправлении, дроны, электросамокаты, игрушки для взрослых, настольные лампы, крупногабаритная бытовая техника (более 20 кг).

Акция #Электровесна в Ленинградской области проводится Ассоциацией «РазДельный Сбор» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и с помощью добровольных пожертвований.



