Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства

«Мы видим своей задачей
сделать из робота Макса универсального помощника, способного отвечать на любые
вопросы по госуслугам и консультировать по жизненным ситуациям, где уместны
государственные сервисы. Для этого требуется тесная интеграция со всеми
госорганами и определенное время на обучение нашего робота», — рассказал
замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.
ФССП России стало первым
ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информированию. Уже
сейчас на портале Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы,
связанные с исполнительным производством: информирование о ходе исполнительного
производства, ходатайства (обращения), цифровые уведомления.
Дмитрий Огуряев также
отметил, что «последней милей» полноценной цифровизации исполнительного
производства должна стать автоматизация консультаций и навигация по жизненным
ситуациям. Именно эту задачу Минцифры России и ФССП России реализуют на Госуслугах
с помощью цифрового помощника.
Нововведение в виде
информирования сторон исполнительного производства с помощью цифрового
помощника призвано в простой и понятной форме использовать сервисы Федеральной
службы судебных приставов. Роботизированные системы позволят качественно и
количественно повысить уровень предоставляемых ФССП России государственных
услуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме.
Прогнозируемый положительный результат пилотного проекта к концу 2021 года — 20%
консультаций с помощью универсального помощника.
Напомним, что на
бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск заменен на цифрового
помощника робота Макса, который функционирует на основе искусственного
интеллекта и обучается прямо в процессе работы. Он обеспечит «умный» поиск по
порталу, в онлайн-режиме ответит на вопросы пользователей и выявит их
потребности. Это решение повысит качество обслуживания пользователей Госуслуг и
снимет излишнюю нагрузку с ведомств. В будущем робот также сможет вызвать на
помощь реального оператора портала, если после диалога с искусственным
интеллектом у пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс обретет
голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых
устройствах.
Для лучшего понимания
сути предлагаемых преобразований предлагаем ознакомиться с роликом по работе
робота Макса в жизненной ситуации, связанной с алиментами.