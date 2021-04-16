Ленинградский Мультицентр — пример для всей России

Выступая на совместном
заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив,
посвященном повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в
социальной сфере, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»,
член Центрального штаба Народного фронта «За Россию» Нюта Федермессер назвала
потрясающим опыт Ленинградской области, где «Ирина Дрозденко создала
Мультицентр социальной и трудовой интеграции, через который прошли уже более
800 инвалидов, они получили обучение и работу». «И это пример, который можно
было бы тиражировать», — отметила Федермессер.
В прошлом году
Мультицентр социальной и трудовой интеграции отметил свое 5-летие. Основная
цель его деятельности — подготовка инвалидов по профессиям рабочих и служащих.
Продолжительность обучения зависит от степени трудоемкости программы и длится
от 3-х месяцев до полугода.
В стенах Мультицентра
социальной и трудовой интеграции действуют 11 учебно-производственных
мастерских и 6 учебных аудиторий, отделение «Учебное проживание».
На базе Мультицентра
успешно работает Производственный центр интеграции, представленной цехом по
производству сувенирной керамики, типографией и «Мастерской подарка».
Важная особенность
учреждения ─ трудоустройство своих выпускников и сопровождение их на рабочих
местах до полугода.
За годы своей
деятельности Мультицентр заключил более 200 соглашений о сотрудничестве с
организациями и компаниями различных направлений деятельности, привлек к
сотрудничеству более 360 работодателей и практикодателей, реализовал более двух
десятков ярких интегративных проектов по социальной реабилитации своих
обучающихся и выпускников.