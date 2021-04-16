Ленинградский Мультицентр — пример для всей России

Выступая на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, посвященном повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в социальной сфере, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», член Центрального штаба Народного фронта «За Россию» Нюта Федермессер назвала потрясающим опыт Ленинградской области, где «Ирина Дрозденко создала Мультицентр социальной и трудовой интеграции, через который прошли уже более 800 инвалидов, они получили обучение и работу». «И это пример, который можно было бы тиражировать», — отметила Федермессер.

В прошлом году Мультицентр социальной и трудовой интеграции отметил свое 5-летие. Основная цель его деятельности — подготовка инвалидов по профессиям рабочих и служащих. Продолжительность обучения зависит от степени трудоемкости программы и длится от 3-х месяцев до полугода.

В стенах Мультицентра социальной и трудовой интеграции действуют 11 учебно-производственных мастерских и 6 учебных аудиторий, отделение «Учебное проживание».

На базе Мультицентра успешно работает Производственный центр интеграции, представленной цехом по производству сувенирной керамики, типографией и «Мастерской подарка».

Важная особенность учреждения ─ трудоустройство своих выпускников и сопровождение их на рабочих местах до полугода.

За годы своей деятельности Мультицентр заключил более 200 соглашений о сотрудничестве с организациями и компаниями различных направлений деятельности, привлек к сотрудничеству более 360 работодателей и практикодателей, реализовал более двух десятков ярких интегративных проектов по социальной реабилитации своих обучающихся и выпускников.