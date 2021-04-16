О «мусорной» реформе и раздельном сборе отходов

Как все начиналось

В своем выступлении глава региона Александр Дрозденко напомнил, что два года назад – первого апреля 2019 года Призерский район Ленинградской области первым начал работать на условиях нового федерального закона об обращении с отходами, с учетом выбора и управления единой компанией – региональным оператором.

- На старте мы имели разрозненные большие и маленькие компании, которые никем не контролировались. Мы не знали, как они работают и куда вывозят мусор, а тем более не знали ситуации по крупным полигонам, куда вывозятся отходы из Санкт-Петербурга. Тарифы на сбор и утилизацию по районам, городам и поселкам были разные. Условия были тяжелейшие. Но за два года нам удалось навести порядок в сфере обращения с отходами, – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сегодня единый оператор прекрасно понимает, как образуется, собирается, вывозится и утилизируется мусор из каждого населенного пункта. Четко ясна не только логистика, но и морфология всех отходов.

Следующий этап – наведение порядка на рынке перевозчиков. Сегодня известны практически все перевозчики, которые занимаются сбором и вывозом ТКО легально. Они включены в единую систему ГЛОНАСС, с помощью которой регоператор их контролирует.

В Ленинградской области постепенно стандартизируются площадки для накопления ТКО. Пока они разные по размеру, внешнему виду и набору контейнеров. Единый стандарт в этой сфере будет установлен в ближайшие два-три года. С первого апреля в Ленинградской области введены QR-коды, которые позволили повысить степень прозрачности мусорной логистики. Над усилением контроля над этим направлением область работает совместно с Росприроднадзором.

Также были установлены стандартные требования к автомобилям, которые занимаются вывозом ТКО. Появились первые сортировочные станции на тех полигонах, которые принадлежат регоператору.

Раздельный сбор мусора

Еще один этап «мусорной» реформы – экспериментальный – по раздельному сбору мусора (РСО) в городах Ленинградской области.

- У нас есть первые успехи и первый неудачный опыт, который мы также учитываем. Самое главное, что нам удалось доказать, что совместными усилиями мы способны это делать, - отметил Александр Дрозденко.

В 2020 году пилотный проект по раздельному сбору отходов стартовал на территории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 2021 года к проекту подключилась Луга, в феврале – Сланцы.

В рамках проекта были заключены договоры на поставку ПЭТ и стекла с переработчиками на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Баки под РСО установлены по 106 адресам в количестве 239 штук. Организовано регулярное обслуживание дополнительными мусоровозами и доставка к месту нахождения переработчиков. Инструкция по использованию площадок под РСО распространена через СМИ и социальные сети. Проведены эко-уроки для учащихся школ, обозначены планы по взаимодействию с эко-активистами области. Региональным оператором доукомплектованы контейнерные площадки дополнительными баками для сбора ПЭТ и стекла с подробной инструкцией о том, как ими пользоваться.

Пилотный проект полностью реализован за счет собственных средств регоператора. Прямые расходы в течение трех месяцев составили 3,5 млн рублей, из них на закупку контейнерных баков – 2,7 млн рублей. За период работы проекта в переработку направлено 46,4 тонн стекла и 12,1 тонн ПЭТ. В рамках проекта в 2021 году в Ленинградской области будет установлено 367 контейнерных площадок.

Как рассказал глава региона, в сфере РСО правительство работает по двум направлениям: работа в Ленинградской области и взаимоотношения с соседом – Санкт-Петербургом.

Напомним, три города федерального значения не имеют права размещать на своей территории полигоны по хранению и сбору отходов или продуктов их переработки, в том числе и Северная столица. Ленинградская область готова совместно с соседом найти на своей территории площадки для складирования остатков отходов после переработки либо дать возможность разместить завод и площадку для захоранивания отходов после глубокой переработки мусора.

«Мусорные» задачи

Александр Дрозденко назвал контрольные финишные точки, которые установило правительство региона. До конца 2023 года в Ленинградской области должен состояться переход на глубокую переработку мусора и отказ от принятого сейчас порядка по утрамбовке мусора на полигонах. В первую очередь, такое решение было принято из-за скорого исчерпания мощностей всех полигонов в регионе. Открывать новые или расширять существующие – неправильно. Глава региона подчеркнул, что регион должен перейти на лучшие мировые практики по переработке отходов путем их глубокой сортировки и извлечения полезных фракций.

Еще одна задача – наведение порядка в сфере нелегального оборота отходов, которая, в основном, связана с Санкт-Петербургом. Чтобы исправить ситуацию, был принят закон об обороте отходов в Ленинградской области и соответствующее постановление правительства региона о введении системы электронного контроля за движением машин, которые перевозят все виды отходов.

- Мы не будем контролировать машины, перевозящие отходы на территории Санкт-Петербурга, но как только автомобиль въезжает на территорию Ленинградской области, он попадает под наш надзор, и мы должны понимать, куда отходы увозят и каким образом утилизируют, - сказал Александр Дрозденко.

Задача на перспективу – строительство заводов по переработке не только твердых коммунальных отходов, но и строительных отходов, разработка схемы утилизации грунтов, медицинских отходов и других, кроме опасных.

Как сортировать мусор на селе

На вопрос журналистов о возможном повышении тарифов на вывоз ТКО при введении РСО, Александр Дрозденко ответил отрицательно, хотя данная сфера деятельности для регоператора пока является убыточной. После общения с Александром Дрозденко заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать вопрос субсидирования контейнерных баков для РСО.

Что касается введения РСО в сельской местности, то опыт трех населенных пунктов Лужского района продемонстрировал невостребованность данной услуги среди сельских жителей. В результате, было принято решение сначала внедрить РСО в городах и крупных населенных пунктах, а сельские территории оставить на второй этап.

Покрышки – полезный мусор

На вопрос об утилизации и повторном использовании старых автомобильных покрышек Александр Дрозденко сказал, что в данной сфере необходимо работать совместно с муниципалами, которые могут выделить площадки для сбора старых покрышек. Сегодня в регионе работают уже три предприятия по их переработке.

Также глава региона отметил, что считает обязательным введение хоть небольшой, но все же платы жителям за сдачу старых покрышек. Главное, отследить грань разумного, чтобы ленинградцы не начали «разувать» чужие автомобили ради выгоды.

Председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов добавил, что в нескольких районах уже открыты соответствующие площадки, и правительство региона готово и дальше тиражировать данный опыт.

Экоактивисты – вам в помощь

Александр Дрозденко подчеркнул, что в реализации «мусорной» реформы и РСО взаимодействие с экоактивистами – обязательная задача всех уровней власти, которые должны «слушать, слышать и без обид воспринимать критику, которая зачастую является объективной».

- Каждый район и даже каждое поселение должны создавать свои экологические советы. Кроме этого, необходимо заложить в бюджет комитета по обращению с отходами субсидии на экопросветительскую деятельность и небольшие проекты, которые будут проводить экоактивисты, - сказал он.

Двойную оплату для жителей ИЖС отменят?

Главный редактор телеканала «Ореол47» Галина Паламарчук озвучила проблему жителей сельской местности, которые до принятия «мусорной» реформы заключили контракты на вывоз мусора из своих индивидуальных контейнеров.

После вступления в силу нового федерального закона о «мусорной» реформе, который предполагает строительство в каждом населенном пункте централизованной площадки для вывоза мусора, их обязали платить по 98,58 рубля с каждого зарегистрированного в ИЖС человека, что, по их мнению, слишком дорого. Кроме этого, жители многих деревень не хотят видеть на своей территории централизованные площадки для сбора ТКО из-за возможной грязи и скопления мусора вокруг них, да и плату за вывоз индивидуального контейнера никто не отменял. Так, в деревне Малые Колпаны многодетная семья из девяти человек должна платить за вывоз мусора с контейнерной площадки около 900 рублей, и еще 200-300 рублей они платят за вывоз мусора из своего контейнера.

- Раньше была плата не с человека, а с домовладения. Многие жаловались, что это дорого. Мы установили плату с человека, которая включает не только сбор, но и транспортировку и утилизацию отходов. Это полноценная услуга. Сбор со специально оборудованной площадки для сбора ТКО прописан в федеральном законе, которому мы должны следовать, - сказал Александр Дрозденко.

Что касается многодетных семей, глава региона поручил проработать данный вопрос в части предоставления льгот на данную услугу.

Генеральный директор Управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области Антон Бучнев добавил, что при наличии индивидуальных договоров на вывоз мусора, плата за вывоз ТКО с общей площадки будет начисляться в размере 98,58 рублей за весь дом, а не за каждого прописанного жителя.

Личный пример

Александр Дрозденко рассказал о том, как его семья внедрила РСО в повседневную жизнь.

- Быстрее всего на РСО перешла Ирина (супруга – Ирина Григорьевна Дрозденко), которая и была инициатором. Купила несколько разноцветных пластмассовых контейнеров и начала нас проверять. Больше всего сначала ошибался я и бросал все в одно ведро, далее следовал воспитательный крик. Сегодня уже легко. В одно ведро мы складываем только несортированные отходы. Рядом стоит пакет для пластика, другой – для металлических банок и стекла, которые потом мы раскладываем в разные контейнеры. Отдельный пакет – для бумаги, но мы ее не сдаем, а сжигаем, так как живем в частном доме, - поделился опытом Александр Дрозденко.

В завершение пресс-клуба губернатор Ленинградской области выразил надежду на то, что пилотный проект по раздельному сбору мусора станет привычным делом для каждого жителя региона.



