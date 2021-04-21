Где заканчивается власть женщин?

По данным Росстата, на 77% женщин,
занятых в органах местного самоуправления, приходится 23% мужчин, Однако среди
руководителей — депутатов, членов выборных органов и избирательных комиссий —
наоборот, мужчин значительно больше. По
мнению экспертов, женщины готовы брать на себя функции менеджеров, однако их
карьерный рост ограничен общественным предубеждением.
«У современной российской власти
мужское лицо. Это связано с ценностными устоями общества, которое отдает пальму
первенства в вопросах управления мужчинам. При этом следует отметить, что
сегодня женщины все активнее проявляют себя как в бизнесе, так и в
государственном и муниципальном управлении. Очевидно, что эти процессы нужно
поддерживать и развивать, но не увеличивать показатели по разнарядке, как это
происходило в СССР или как сейчас происходит в США, когда выдаются квоты по
набору персонала по гендерным, сексуальным признакам или по цвету кожи», —
отмечает доцент кафедры
организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.
Все эксперты отмечают, что нужно
стремиться к гендерному балансу, так как это обеспечит репрезентативность
власти и позволит решать многие социальные вопросы не только с мужской точки
зрения на проблему.
«Никаких ограничений и запретов
при поступлении на муниципальную службу нет и быть не может. При этом женщины
меньше склонны к риску и больше тяготеют к компромиссу. Это очень важные для
муниципальной службы качества, поскольку мы работаем с людьми, а люди приходят
совершенно разные. И очень важно брать ответственность за целый комплекс
процессов, что лучше удается женщине, на которой и домашнее хозяйство, и
благополучие семьи, и решение служебных задач», — считает глава администрации городского округа «Калининград» Елена Дятлова.
Как подчеркивают эксперты, для
решения проблемы гендерного неравенства на местном уровне необходимы обучающие
программы по современному лидерству. Государству важно включать женщин в
кадровый управленческий резерв, стимулировать их проявлять большую активность.
«Основа для положительных перемен есть.
Во-первых, растет уровень образования в регионах: за период с 2008 по конец
2019 года численность работников, занимающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы и имеющих только среднее образование,
сократилась почти в три раза. Во-вторых, структуры власти омолаживаются,
поэтому программы обучения, наставничества, лидерства для улучшения социальных
показателей руководителей муниципального уровня найдут слушателей», — отмечает научный руководитель Института региональных
проблем Дмитрий Журавлев.
Он напомнил, что самые свежие
данные о том, как меняется половозрастная структура населения, уровень
образования жителей всех российских регионов, позволит получить Всероссийская
перепись населения, которая пройдет в 2021 году.
«Это самое полное статистическое
исследование, которое становится основой для стратегического планирования в
области развития человеческого капитала — в сферах образования,
здравоохранения, создания благоприятной среды для жизни», — подчеркнул эксперт.