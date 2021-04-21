Где заканчивается власть женщин?

По данным Росстата, на 77% женщин, занятых в органах местного самоуправления, приходится 23% мужчин, Однако среди руководителей — депутатов, членов выборных органов и избирательных комиссий — наоборот, мужчин значительно больше. По мнению экспертов, женщины готовы брать на себя функции менеджеров, однако их карьерный рост ограничен общественным предубеждением.

«У современной российской власти мужское лицо. Это связано с ценностными устоями общества, которое отдает пальму первенства в вопросах управления мужчинам. При этом следует отметить, что сегодня женщины все активнее проявляют себя как в бизнесе, так и в государственном и муниципальном управлении. Очевидно, что эти процессы нужно поддерживать и развивать, но не увеличивать показатели по разнарядке, как это происходило в СССР или как сейчас происходит в США, когда выдаются квоты по набору персонала по гендерным, сексуальным признакам или по цвету кожи», — отмечает доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Все эксперты отмечают, что нужно стремиться к гендерному балансу, так как это обеспечит репрезентативность власти и позволит решать многие социальные вопросы не только с мужской точки зрения на проблему.

«Никаких ограничений и запретов при поступлении на муниципальную службу нет и быть не может. При этом женщины меньше склонны к риску и больше тяготеют к компромиссу. Это очень важные для муниципальной службы качества, поскольку мы работаем с людьми, а люди приходят совершенно разные. И очень важно брать ответственность за целый комплекс процессов, что лучше удается женщине, на которой и домашнее хозяйство, и благополучие семьи, и решение служебных задач», — считает глава администрации городского округа «Калининград» Елена Дятлова.

Как подчеркивают эксперты, для решения проблемы гендерного неравенства на местном уровне необходимы обучающие программы по современному лидерству. Государству важно включать женщин в кадровый управленческий резерв, стимулировать их проявлять большую активность.

«Основа для положительных перемен есть. Во-первых, растет уровень образования в регионах: за период с 2008 по конец 2019 года численность работников, занимающих муниципальные должности и должности муниципальной службы и имеющих только среднее образование, сократилась почти в три раза. Во-вторых, структуры власти омолаживаются, поэтому программы обучения, наставничества, лидерства для улучшения социальных показателей руководителей муниципального уровня найдут слушателей», — отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он напомнил, что самые свежие данные о том, как меняется половозрастная структура населения, уровень образования жителей всех российских регионов, позволит получить Всероссийская перепись населения, которая пройдет в 2021 году.

«Это самое полное статистическое исследование, которое становится основой для стратегического планирования в области развития человеческого капитала — в сферах образования, здравоохранения, создания благоприятной среды для жизни», — подчеркнул эксперт.