Учителям олимпиадников – премии губернатора

Соответствующее постановление
подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В случае, если учитель
подготовил победителя и призера по нескольким предметам, то премия будет
выплачена за каждое звание. Если же в подготовке олимпиадника принимали участие
два или более учителя, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных
долях от размера премии.
Ранее в Ленинградской области
были учреждены губернаторские премии для школьников, которые победили во
всероссийской олимпиаде, или заняли призовое место. Размер поощрения
аналогичный – 240 тысяч рублей победителям, 120 тысяч рублей – призерам.
В 2020 году восемь
ленинградских школьников заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде
школьников.