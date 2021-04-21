Учителям олимпиадников – премии губернатора

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В случае, если учитель подготовил победителя и призера по нескольким предметам, то премия будет выплачена за каждое звание. Если же в подготовке олимпиадника принимали участие два или более учителя, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных долях от размера премии.

Ранее в Ленинградской области были учреждены губернаторские премии для школьников, которые победили во всероссийской олимпиаде, или заняли призовое место. Размер поощрения аналогичный – 240 тысяч рублей победителям, 120 тысяч рублей – призерам.

В 2020 году восемь ленинградских школьников заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников.