Учителям олимпиадников – премии губернатора

Учителям олимпиадников – премии губернатора

Губернаторские премии с этого года будут выплачиваться педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Учителям, которые подготовили победителей олимпиады, будет выплачено 240 тысяч рублей, призеров – 120 тысяч рублей.

Рубрики : Образование     21 Apr 2021

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В случае, если учитель подготовил победителя и призера по нескольким предметам, то премия будет выплачена за каждое звание. Если же в подготовке олимпиадника принимали участие два или более учителя, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных долях от размера премии.

Ранее в Ленинградской области были учреждены губернаторские премии для школьников, которые победили во всероссийской олимпиаде, или заняли призовое место. Размер поощрения аналогичный – 240 тысяч рублей победителям, 120 тысяч рублей – призерам.

В 2020 году восемь ленинградских школьников заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников.

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