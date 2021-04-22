В Минтруде рассказали о принципах начисления выплаты на школьников

В Минтруде рассказали о принципах начисления выплаты на школьников

Более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в августе, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, комментируя Послание президента Федеральному Собранию.

Рубрики : Общество     22 Apr 2021

Министр подчеркнул, что выплату получат в том числе те родители, чьи дети 1 сентября пойдут в первый класс. Всего на нее потребуется около 170 миллиардов из федерального бюджета. По словам Котякова, она будет назначена по принципам социального казначейства. Это значит, что никаких справок людям собирать не придется, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг.

"Принцип социального казначейства предполагает, что от гражданина достаточно одного заявления с реквизитами для перечисления средств, а государство берет на себя все вопросы межведомственного взаимодействия", - пояснил министр.

Так, например, возраст ребенка, при необходимости уточнят в органах ЗАГС, а сведения о доходах семьи - в Налоговой службе и Пенсионном фонде.

В прошлом году россияне уже получали выплаты по принципам социального казначейства. Это в своем Послании отметил и глава государства. Президент подчеркнул, что опыт был положительно воспринят гражданами.

 

«Российская газета» https://rg.ru/2021/04/21/v-mintrude-rasskazali-o-principah-nachisleniia-vyplaty-na-shkolnikov.html


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