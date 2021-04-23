Открывается сезон навигации для маломерных судов

В соответствии с
распоряжением губернатора главам администраций муниципальных образований
региона рекомендовано осуществить мероприятия, направленные на безопасную
эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования.
Дата открытия навигации
каждый год подвижна. В связи с географическими особенностями,
большой площадью территории, разнообразием ландшафта и обилием крупных водных
объектов в разных районах Ленинградской области погода может ощутимо
отличаться: это сказывается на дате открытия навигации.
Будьте осторожны на
воде!