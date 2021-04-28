Грабитель в красно-коричневом капюшоне

20-го апреля, поздно вечером, в дежурную часть УМВД
России по Гатчинскому району поступило сообщение о грабеже. На улице Генерала
Кныша, возле магазина «Дикси» на прохожего напали трое подростков. К 27-летнему
мужчине подошли «дети» – 16-17 лет на вид, с которыми у него произошел
словесный конфликт. Ссора переросла в драку: подростки избили молодого человека
и скрылись. Пострадавшего увезла «скорая». Придя в себя, он обнаружил
отсутствие мобильного телефона, банковской карты и денег – 3000 рублей.
Потерпевший назвал приметы нападавших: рост – выше
среднего, один из них был в красно-коричневом капюшоне.
21-го апреля наряд патрульно-постовой службы
задержал по приметам на улице Авиатриссы Зверевой двоих грабителей: 17-летнего
Сергея Н. и 16-летнего Дениса С., оба – жители Аэродрома, не работающие, не
судимые. В ходе работы сотрудников уголовного розыска и отделения по делам
несовершеннолетних задержанные были изобличены в грабеже. Следственным отделом
по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ: грабеж,
совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.