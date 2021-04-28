Грабитель в красно-коричневом капюшоне

Грабитель в красно-коричневом капюшоне

Задержаны несовершеннолетние преступники, избившие и ограбившие мужчину в Гатчине на Аэродроме.

Рубрики : Криминал     28 Apr 2021

20-го апреля, поздно вечером, в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение о грабеже. На улице Генерала Кныша, возле магазина «Дикси» на прохожего напали трое подростков. К 27-летнему мужчине подошли «дети» – 16-17 лет на вид, с которыми у него произошел словесный конфликт. Ссора переросла в драку: подростки избили молодого человека и скрылись. Пострадавшего увезла «скорая». Придя в себя, он обнаружил отсутствие мобильного телефона, банковской карты и денег – 3000 рублей.

Потерпевший назвал приметы нападавших: рост – выше среднего, один из них был в красно-коричневом капюшоне.

21-го апреля наряд патрульно-постовой службы задержал по приметам на улице Авиатриссы Зверевой двоих грабителей: 17-летнего Сергея Н. и 16-летнего Дениса С., оба – жители Аэродрома, не работающие, не судимые. В ходе работы сотрудников уголовного розыска и отделения по делам несовершеннолетних задержанные были изобличены в грабеже. Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ: грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

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