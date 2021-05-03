Гатчинские лебеди ждут деликатности от посетителей

По словам директора Гатчинского музея-заповедника
Василия Панкратова, тот факт, что лебедь не погнал пришелицу, уже большая
радость. Шансы на создание семьи у них большие, но стопроцентной гарантии нет:
самцы этой породы очень агрессивны и драчливы.
- Второй год после трагедии, которая случилась с
подругой лебедя, мы думаем о том, чтобы опять создать пару, – говорит Василий
Юрьевич. – В прошлом году мы ждали, как он поступит со своей дочкой, потому что
они все время были вместе. Но зимой он дочку выгнал – она улетела с
пролетающими лебедями и уже не вернулась. Мы поняли, что необходимо искать ему
пару. Лебедю 8 лет, это хороший зрелый возраст. Вообще, лебеди живут до 30 лет.
Нам нужно было найти одинокую девочку примерно его возраста. В Петербурге и
области таких не было, нам предлагали пары, но тогда бы Гоша остался один.
В итоге девочку нашли в Краснодарском крае. Ей 4 года,
зовут ее Айседора. Она еще очень пугливая: ее долго везли в тяжелых условиях –
в коробке, потом она месяц сидела в карантине – без воды, и теперь боится
открытого пространства. Когда Айседору выпустили, она сразу поплыла в
Чесменскую бухту.
- Мы надеемся, что они составят пару, – делится Василий
Юрьевич. – В этом году, наверное, ждать потомства преждевременно, но в
следующем – вероятность достаточно высока. Наш лебедь уже второй год ждет пару.
В прошлом году он вообще свил гнездо. Выгнал свою дочку на Черное озеро, прогнал
еще двух диких лебедей, сидел в гнезде и ждал невесту. В этом году, как начался
брачный период, он тоже стал нервный – ему нужна подруга.
Теперь все говорит о том, что он ее принял. Если
лебеди устроят гнездо, сотрудники парка его огородят, чтобы избежать повторения
трагедии, когда на лебедушку напали бродячие собаки. Вообще, как пояснил Василий
Панкратов, собаки опасаются лебедей – это очень сильная птица. Но гатчинская
лебедь сидела на гнезде и не могла отойти. А Гоши рядом не было…
Сейчас, судя по фотографиям «ВКонтакте», лебединая
семейная жизнь налаживается. Наш лебедь принял новую подругу, и они вместе
проводят время. От гатчинцев и гостей города – взрослых и детей – требуется всего
лишь деликатность: не беспокоить лебедей, не кидаться в них булкой. Сотрудники
музея-заповедника предупреждают: самка еще приходит в себя после путешествия и
карантина, привыкает к новым условиям и очень боится людей. Стресс может привести к болезни и даже
гибели птицы.
Екатерина Дзюба
Фото: группа ВК "Гатчинские лебеди"