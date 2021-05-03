Гатчинские лебеди ждут деликатности от посетителей

По словам директора Гатчинского музея-заповедника Василия Панкратова, тот факт, что лебедь не погнал пришелицу, уже большая радость. Шансы на создание семьи у них большие, но стопроцентной гарантии нет: самцы этой породы очень агрессивны и драчливы.

- Второй год после трагедии, которая случилась с подругой лебедя, мы думаем о том, чтобы опять создать пару, – говорит Василий Юрьевич. – В прошлом году мы ждали, как он поступит со своей дочкой, потому что они все время были вместе. Но зимой он дочку выгнал – она улетела с пролетающими лебедями и уже не вернулась. Мы поняли, что необходимо искать ему пару. Лебедю 8 лет, это хороший зрелый возраст. Вообще, лебеди живут до 30 лет. Нам нужно было найти одинокую девочку примерно его возраста. В Петербурге и области таких не было, нам предлагали пары, но тогда бы Гоша остался один.

В итоге девочку нашли в Краснодарском крае. Ей 4 года, зовут ее Айседора. Она еще очень пугливая: ее долго везли в тяжелых условиях – в коробке, потом она месяц сидела в карантине – без воды, и теперь боится открытого пространства. Когда Айседору выпустили, она сразу поплыла в Чесменскую бухту.

- Мы надеемся, что они составят пару, – делится Василий Юрьевич. – В этом году, наверное, ждать потомства преждевременно, но в следующем – вероятность достаточно высока. Наш лебедь уже второй год ждет пару. В прошлом году он вообще свил гнездо. Выгнал свою дочку на Черное озеро, прогнал еще двух диких лебедей, сидел в гнезде и ждал невесту. В этом году, как начался брачный период, он тоже стал нервный – ему нужна подруга.

Теперь все говорит о том, что он ее принял. Если лебеди устроят гнездо, сотрудники парка его огородят, чтобы избежать повторения трагедии, когда на лебедушку напали бродячие собаки. Вообще, как пояснил Василий Панкратов, собаки опасаются лебедей – это очень сильная птица. Но гатчинская лебедь сидела на гнезде и не могла отойти. А Гоши рядом не было…

Сейчас, судя по фотографиям «ВКонтакте», лебединая семейная жизнь налаживается. Наш лебедь принял новую подругу, и они вместе проводят время. От гатчинцев и гостей города – взрослых и детей – требуется всего лишь деликатность: не беспокоить лебедей, не кидаться в них булкой. Сотрудники музея-заповедника предупреждают: самка еще приходит в себя после путешествия и карантина, привыкает к новым условиям и очень боится людей. Стресс может привести к болезни и даже гибели птицы.

Екатерина Дзюба

Фото: группа ВК "Гатчинские лебеди"