День красоты для блокадницы Галины Дектеренко

Для всех она просто Гетти. Такое милое прозвище друзья и близкие дали Галине Ивановне Дектеренко - скромной пожилой петербурженке с большими сияющими глазами. Сейчас ей 93 года. Галина Ивановна не растеряла любовь к жизни и на любые, даже самые с виду незначительные, события реагирует искренне и с радостью. И это несмотря на блокадное детство и войну.

Накануне Дня Победы волонтеры акции «Мечты победителей» исполнили её заветную мечту: пригласили стилистов и визажистов и устроили для Галины Ивановны и её подруги портретную фотосъемку.

О себе участница акции говорит так: «Я родилась в 1928 году в Ленинграде, там и встретила войну. Тогда мне было всего 14 лет. Мой папа участвовал в советско-финляндской войне, получил серьезное ранение, и поэтому на фронт его уже не взяли. Но во время Великой Отечественной войны свой вклад он всё же внёс. По словам Галины Ивановны, её отец работал в тылу, на судостроительном заводе имени Андре Марти, который в годы войны перепрофилировали. Только за второе полугодие 1941 года рабочие завода, в числе которых был и папа Галины Ивановны, изготовили более тысячи батальонных минометов. Её отец, кроме работы, ездил загород — перекапывать поля, а вечерами помогал в заводских столовых — паял котлы. За это ему перепадало немного пригоревших остатков пищи. Так вот и выживали всей семьей, еще и соседям помогали во время блокады». В семье их было трое детей. Помимо неё — еще два младших брата. Вот за ними и присматривала Галина Ивановна.

Напомним, «Мечты победителей» – это акция, организованная Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» в честь 75-летия Великой Победы в 2020 году. В текущем году акция продолжит свою работу в период с 1 по 31 мая в честь 76-ой годовщины праздника.

Цель акции – исполнить заветные желания ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Заветные желания будут исполнены в рамках данной акции по всей стране.

В этом году участниками акции могут стать:

- ветераны Великой Отечественной войны;

- бывшие узники фашизма;

- жители блокадного Ленинграда.

В рамках акции «Мечты победителей» будут исполнены следующие категории нематериальных заветных желаний:

- Роль (например, «Я мечтаю побывать в роли летчика-испытателя», «Я мечтаю побывать в роли работника кондитерского завода»);

- Встреча (например, «Я мечтаю встретиться со Львом Лещенко»);

- Цель (например, «Я мечтаю посмотреть Т-34 изнутри»);

- Поездка (например, «Я мечтаю съездить на могилу брата», «Я мечтаю съездить на Мамаев Курган»).

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 и 2020 гг. проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.