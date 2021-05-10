День красоты для блокадницы Галины Дектеренко

Для
всех она просто Гетти. Такое милое прозвище друзья и близкие дали Галине
Ивановне Дектеренко - скромной пожилой петербурженке с большими сияющими
глазами. Сейчас ей 93 года. Галина Ивановна не растеряла любовь к жизни и на
любые, даже самые с виду незначительные, события реагирует искренне и с
радостью. И это несмотря на блокадное детство и войну.
Накануне
Дня Победы волонтеры акции «Мечты победителей» исполнили её заветную мечту:
пригласили стилистов и визажистов и устроили для Галины Ивановны и её подруги
портретную фотосъемку.
О
себе участница акции говорит так: «Я родилась в 1928 году в Ленинграде, там и
встретила войну. Тогда мне было всего 14 лет. Мой папа участвовал в советско-финляндской
войне, получил серьезное ранение, и поэтому на фронт его уже не взяли. Но во
время Великой Отечественной войны свой вклад он всё же внёс. По словам Галины
Ивановны, её отец работал в тылу, на судостроительном заводе имени Андре Марти,
который в годы войны перепрофилировали. Только за второе полугодие 1941 года
рабочие завода, в числе которых был и папа Галины Ивановны, изготовили более
тысячи батальонных минометов. Её отец, кроме работы, ездил загород —
перекапывать поля, а вечерами помогал в заводских столовых — паял котлы. За это
ему перепадало немного пригоревших остатков пищи. Так вот и выживали всей
семьей, еще и соседям помогали во время блокады». В семье их было трое детей.
Помимо неё — еще два младших брата. Вот за ними и присматривала Галина
Ивановна.
Напомним,
«Мечты победителей» – это акция, организованная Всероссийским благотворительным
проектом «Мечтай со мной» в честь 75-летия Великой Победы в 2020 году. В
текущем году акция продолжит свою работу в период с 1 по 31 мая в честь 76-ой
годовщины праздника.
Цель
акции – исполнить заветные желания ветеранов и всех тех, кто имеет
непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Заветные
желания будут исполнены в рамках данной акции по всей стране.
В
этом году участниками акции могут стать:
- ветераны
Великой Отечественной войны;
- бывшие
узники фашизма;
- жители
блокадного Ленинграда.
В
рамках акции «Мечты победителей» будут исполнены следующие категории
нематериальных заветных желаний:
-
Роль (например, «Я мечтаю побывать в роли летчика-испытателя», «Я мечтаю
побывать в роли работника кондитерского завода»);
-
Цель (например, «Я мечтаю посмотреть Т-34 изнутри»);
-
Поездка (например, «Я мечтаю съездить на могилу брата», «Я мечтаю съездить на
Мамаев Курган»).
Всероссийский
благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как
добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3
до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Осенью
2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей»
и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал
Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья,
угрожающим жизни. В 2019 и 2020 гг. проект «Мечтай со мной» стал одним из
победителей конкурса Фонда Президентских грантов.