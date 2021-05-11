Перезимовавшие на даче телевизоры и антенны требуют заботы

Несколько минут внимания приемному оборудованию позволят избежать внезапных обрывов телепередач. Прежде всего, надо посмотреть, не искривилась ли за зиму наружная антенна. Она должна быть направлена на передающую станцию. Направление и расстояние до нее можно найти на интерактивном сервисе карта.ртрс.рф. На активной антенне стоит проверить гидроизоляцию коробки усилителя. Не повредит пройтись по швам обычным герметиком.

Важно проверить антенный кабель, особенно места соединений кабеля и антенны. Они могли окислиться, а это станет причиной полного пропадания телесигнала. Придется очистить места присоединений и заменить разъемы или обновить кабель. Сам кабель на всей длине от антенны до телевизора должен быть целым, без повреждения изоляции. Так на 90% снизится вероятность короткого замыкания, особенно на антеннах с усилителем, куда подается электропитание. Вот и все, теперь можно брать в руки пульт и устраиваться поудобнее перед телевизором. Да, еще за зиму могли сбиться настройки телеканалов. Тогда на телевизоре или приставке нужно будет повторить операцию автопоиска каналов.

Дачникам, которые только намереваются настроить прием телеканалов, можно заранее поговорить с соседями и выяснить, какие антенны хорошо принимают в этом месте. В местных «антенных» магазинах тоже обычно хорошо знают условия приема. Главное — уточнить в магазине, готовы ли продавцы принять антенну обратно, если она все же не подойдет. Кодовые слова — дециметровая или всеволновая антенна для приема цифрового эфирного телевидения. Для телевизоров до 2013 года выпуска также нужна приставка стандарта DVB-T2.

Антенна — самое важное звено на пути приема телесигнала. Вот несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при ее выборе и установке.

● Комнатные антенны работают только в непосредственной близости от телебашни, в радиусе до 5 километров. На даче они обычно бесполезны.

● Наружные антенны без усилителя ловят сигнал на расстоянии до 20 км, с усилителем — до 30-50 км в зависимости от рельефа местности.

● Антенну лучше устанавливать максимально высоко – мы рекомендуем устанавливать ее на высоте около 10 метров от земли. Чем выше антенна установлена и чем точнее направлена на передающую станцию, тем лучше сигнал.

● Крыша, особенно из металлочерепицы, гасит сигнал, поэтому чердак — плохое место для установки, лучше воспользоваться трубостойками и поднять антенну над крышей.

Для тех, кому нужна профессиональная установка антенн, ремонт приставок и телевизоров, на сайте карта.ртрс.рф есть раздел «Сервисы», где можно найти адрес ближайшей антенной службы. Сервисные центры могут добавлять свои контакты на карту.

Как говорил почтальон Печкин из мультфильма про Простоквашино, телевизор — главное украшение стола. 20 телеканалов цифрового телевидения в отличном качестве делают это блюдо особенно желанным.