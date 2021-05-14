Турнир памяти героя!

Турнир
был приурочен к дню рождения Георгия Петровича Коваленко (23 апреля) и Дню
Победы. Его организаторами выступили администрация Вырицкого поселения и
Валерий Георгиевич Коваленко, учредитель Фонда развития поселка Вырица имени
Героя Советского Союза Г.П. Коваленко.
В
соревнованиях приняли участие четыре команды: сборная команда «Гатчинский
район» (составленная из игроков вырицкой команды «Ювента» и рождественской
команды «Бизоны»), «Спарта», «Невская дружина» и «ХГ СКА» (все из
Санкт-Петербурга).
Турнир
выдался захватывающим и зрелищным, каждая игра проходила в бескомпромиссной
борьбе. Команда «Гатчинский район» показала прекрасную подготовку и уверенно
вышла в финал. Финальная игра со «Спартой» в основное время окончилась со
счётом 3:3. К сожалению, в серии послематчевых буллитов гатчинцы проиграли и
заняли 2-е место. В матче за 3-е место победу одержала команда «Невская
дружина».
Церемонию
награждения юных спортсменов провели глава Вырицкого городского поселения Олег
Белов и Валерий Коваленко, сын Героя Советского Союза Г.П. Коваленко, уроженца
Вырицы.
Турнир
планируется сделать традиционным и проводить его по разным видам спорта.
-
Кто знает, может быть, вскоре Кубок Коваленко в флорболе будет столь же
значимым, как кубок Гагарина в хоккее. А мы будем гордиться, что причастны к
зарождению этой замечательной традиции, - сказал Олег Белов после окончания
зрелищного турнира.