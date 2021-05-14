Турнир памяти героя!

Турнир был приурочен к дню рождения Георгия Петровича Коваленко (23 апреля) и Дню Победы. Его организаторами выступили администрация Вырицкого поселения и Валерий Георгиевич Коваленко, учредитель Фонда развития поселка Вырица имени Героя Советского Союза Г.П. Коваленко.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: сборная команда «Гатчинский район» (составленная из игроков вырицкой команды «Ювента» и рождественской команды «Бизоны»), «Спарта», «Невская дружина» и «ХГ СКА» (все из Санкт-Петербурга).

Турнир выдался захватывающим и зрелищным, каждая игра проходила в бескомпромиссной борьбе. Команда «Гатчинский район» показала прекрасную подготовку и уверенно вышла в финал. Финальная игра со «Спартой» в основное время окончилась со счётом 3:3. К сожалению, в серии послематчевых буллитов гатчинцы проиграли и заняли 2-е место. В матче за 3-е место победу одержала команда «Невская дружина».

Церемонию награждения юных спортсменов провели глава Вырицкого городского поселения Олег Белов и Валерий Коваленко, сын Героя Советского Союза Г.П. Коваленко, уроженца Вырицы.

Турнир планируется сделать традиционным и проводить его по разным видам спорта.

- Кто знает, может быть, вскоре Кубок Коваленко в флорболе будет столь же значимым, как кубок Гагарина в хоккее. А мы будем гордиться, что причастны к зарождению этой замечательной традиции, - сказал Олег Белов после окончания зрелищного турнира.