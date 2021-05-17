Росстандарт разработал памятку о безопасной перевозке ребенка в автомобиле

Её полная и краткая версия была представлена на конференции, посвященной ходу Всероссийской акции «Спаси Ребенка», проведенной 24 февраля 2020 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках 25-й Международной выставки «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам».

В разделе «Законодательное регулирование» разъяснены требования и правила по перевозке детей. Наглядно представлены виды безопасных удерживающих устройств и суррогаты. Несоответствие характеристик последних подтверждено динамическими испытаниями в лаборатории НАМИ. Также в методичке даны разъяснения по сертификации данного вида продукции.

В разделах «Ребенок и автомобиль» и «Дети-пассажиры» приведена статистика и мнение специалистов, которые призваны убедить сообщество отнестись к данной проблеме серьезно и ответственно. В разделе «Ответственность водителей, родителей и продавцов» прописаны штрафы за использование и продажу опасных удерживающих устройств.

Разработка и выпуск методички-памятки призваны помочь координации усилий по удалению с рынка сомнительной продукции, представляющей реальную угрозу детям. Планируется широкое распространение печатной и электронной версии методички среди региональных и федеральных министерств просвещения, ассоциаций перевозчиков, ассоциаций розничной торговли, а также распространения на автозаправочных станциях, различных мероприятиях и выставках.

Напомним, что в текущем году Росстандарт планирует провести испытания порядка 40 образцов детских удерживающих устройств на предмет их соответствия требованиям безопасности (https://www.rst.gov.ru//newsRST/redirect/news/1//7420)

Содержание методички было разработано Росстандартом совместно с Общероссийской общественной организацией поддержки материнства и детства «Совет Матерей» и при поддержке ГУОБДД МВД России в рамках информационного проекта «Российским дорогам – безопасные автомобили».

Всероссийскую акцию «Спаси ребенка» Совет Матерей в партнерстве с Росстандартом проводит с марта 2019 года с целью выявления торговых точек и интернет-магазинов, продающих так называемые «корректоры лямок ремней безопасности».