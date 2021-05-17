Росстандарт разработал памятку о безопасной перевозке ребенка в автомобиле

Её полная и краткая версия была представлена на
конференции, посвященной ходу Всероссийской акции «Спаси Ребенка», проведенной
24 февраля 2020 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках
25-й Международной выставки «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам».
В разделе «Законодательное регулирование» разъяснены
требования и правила по перевозке детей. Наглядно представлены виды безопасных
удерживающих устройств и суррогаты. Несоответствие характеристик последних
подтверждено динамическими испытаниями в лаборатории НАМИ. Также в методичке
даны разъяснения по сертификации данного вида продукции.
В разделах «Ребенок и автомобиль» и «Дети-пассажиры»
приведена статистика и мнение специалистов, которые призваны убедить сообщество
отнестись к данной проблеме серьезно и ответственно. В разделе «Ответственность
водителей, родителей и продавцов» прописаны штрафы за использование и продажу
опасных удерживающих устройств.
Разработка и выпуск методички-памятки призваны
помочь координации усилий по удалению с рынка сомнительной продукции,
представляющей реальную угрозу детям. Планируется широкое распространение
печатной и электронной версии методички среди региональных и федеральных
министерств просвещения, ассоциаций перевозчиков, ассоциаций розничной
торговли, а также распространения на автозаправочных станциях, различных
мероприятиях и выставках.
Напомним, что в текущем году Росстандарт планирует
провести испытания порядка 40 образцов детских удерживающих устройств на
предмет их соответствия требованиям безопасности (https://www.rst.gov.ru//newsRST/redirect/news/1//7420)
Содержание методички было разработано Росстандартом
совместно с Общероссийской общественной организацией поддержки материнства и
детства «Совет Матерей» и при поддержке ГУОБДД МВД России в рамках информационного
проекта «Российским дорогам – безопасные автомобили».
Всероссийскую акцию «Спаси ребенка» Совет Матерей в
партнерстве с Росстандартом проводит с марта 2019 года с целью выявления
торговых точек и интернет-магазинов, продающих так называемые «корректоры лямок
ремней безопасности».