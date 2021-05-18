Волшебная сила искусства — для всех поколений

Особенность проекта в
том, что творческая группа волонтеров — это люди серебряного возраста, а каждое
выступление предполагает участие зрителей, кроме того, представления
предназначены для особой аудитории.
Зрителями и участниками
мероприятий станут пожилые люди, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья,
подростки и дети, проживающие в социальных учреждениях, то есть те, кто
особенно нуждается в общении и активной деятельности.
Социальная миссия проекта — силой искусства улучшить
психологический климат пациентов в социальных учреждениях, помочь снять
напряжённость в самочувствии, научиться понимать и принимать чувства других
людей.
Мероприятия проводятся с
учетов всех санитарно-противоэпидемических норм.
Проект реализуется
Сиверской автономной некоммерческой организацией развития социальных программ
«ПЛАНЕТА ДОБРА» на средства гранта губернатора Ленинградской области.