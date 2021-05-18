Волшебная сила искусства — для всех поколений

Особенность проекта в том, что творческая группа волонтеров — это люди серебряного возраста, а каждое выступление предполагает участие зрителей, кроме того, представления предназначены для особой аудитории.

Зрителями и участниками мероприятий станут пожилые люди, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, подростки и дети, проживающие в социальных учреждениях, то есть те, кто особенно нуждается в общении и активной деятельности.

Социальная миссия проекта — силой искусства улучшить психологический климат пациентов в социальных учреждениях, помочь снять напряжённость в самочувствии, научиться понимать и принимать чувства других людей.

Мероприятия проводятся с учетов всех санитарно-противоэпидемических норм.

Проект реализуется Сиверской автономной некоммерческой организацией развития социальных программ «ПЛАНЕТА ДОБРА» на средства гранта губернатора Ленинградской области.