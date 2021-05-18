Волшебная сила искусства — для всех поколений

Волшебная сила искусства — для всех поколений

Артисты серебряного возраста начинают гастроли по соцучреждениям и сельским клубам Ленинградской области: в регионе стартует проект «Волшебная сила искусства». Зрителей ждут постановки спектаклей с участием театральной студии «Еще не вечер», исполнение народных и современных песен хором «Оредеж», шуточные и народные танцы танцевальной студии «Сиверчанка».

Рубрики : Общество     18 May 2021

Особенность проекта в том, что творческая группа волонтеров — это люди серебряного возраста, а каждое выступление предполагает участие зрителей, кроме того, представления предназначены для особой аудитории.

Зрителями и участниками мероприятий станут пожилые люди, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, подростки и дети, проживающие в социальных учреждениях, то есть те, кто особенно нуждается в общении и активной деятельности.

Социальная миссия  проекта — силой искусства улучшить психологический климат пациентов в социальных учреждениях, помочь снять напряжённость в самочувствии, научиться понимать и принимать чувства других людей.

Мероприятия проводятся с учетов всех санитарно-противоэпидемических норм.

Проект реализуется Сиверской автономной некоммерческой организацией развития социальных программ «ПЛАНЕТА ДОБРА» на средства гранта губернатора Ленинградской области.

  

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+