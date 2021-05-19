Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью странами

С 25 мая также увеличивается количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. Кроме того, расширен список городов, из которых разрешено выполнение международных рейсов - теперь в нем есть Челябинск, Магнитогорск, Омск, Сыктывкар и Улан-Удэ.
Что касается столицы
России, авиакомпании смогут осуществлять рейсы из Москвы в Валетту (Мальта),
Рейкьявик (Исландия), Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду
(Саудовскую Аравию).
Количество рейсов в
Финляндию увеличивается до семи в неделю (из Москвы и Санкт-Петербурга). В
Токио (Япония) можно попасть из Москвы и Владивостока. В Южную Корею самолеты
будут летать чаще из Владивостока (три рейса в неделю), Хабаровска,
Новосибирска, Иркутска и Южно-Сахалинска (по одному рейсу). В Саудовскую Аравию
будут осуществляться перелеты из Грозного и Махачкалы (один раз в неделю).
Эксперты отмечают, что
страны, с которыми Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение, не пользуются
популярностью у россиян. "Открытые направления не такие массовые, как
Египет или Италия, но спрос будет стабильный", - рассказали РБК в одной из
туристических компаний.
Скорее всего, туристы
выберут пляжные направления, то есть поедут на Мальту, в Португалию и Мексику,
поделилась своим мнением пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина
Тюрина. Но россиян ждут только в Мексике, власти которой не требует у
прилетающих даже ПЦР-тест на COVID-19.
Мальта для туристов
закрыта, как и Исландия. В Португалии иностранцев принимает только остров
Мадейра.
Саудовская Аравия -
ультраконсервативная мусульманская страна, в которой действует множество
ограничений. Не привитых от коронавируса туристов помещают на семидневный
карантин.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/05/15/rossiia-s-25-maia-vozobnovit-aviasoobshchenie-s-piatiu-stranami.html
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