Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью странами

С 25 мая также увеличивается количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. Кроме того, расширен список городов, из которых разрешено выполнение международных рейсов - теперь в нем есть Челябинск, Магнитогорск, Омск, Сыктывкар и Улан-Удэ.

Что касается столицы России, авиакомпании смогут осуществлять рейсы из Москвы в Валетту (Мальта), Рейкьявик (Исландия), Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовскую Аравию).

Количество рейсов в Финляндию увеличивается до семи в неделю (из Москвы и Санкт-Петербурга). В Токио (Япония) можно попасть из Москвы и Владивостока. В Южную Корею самолеты будут летать чаще из Владивостока (три рейса в неделю), Хабаровска, Новосибирска, Иркутска и Южно-Сахалинска (по одному рейсу). В Саудовскую Аравию будут осуществляться перелеты из Грозного и Махачкалы (один раз в неделю).

Эксперты отмечают, что страны, с которыми Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение, не пользуются популярностью у россиян. "Открытые направления не такие массовые, как Египет или Италия, но спрос будет стабильный", - рассказали РБК в одной из туристических компаний.

Скорее всего, туристы выберут пляжные направления, то есть поедут на Мальту, в Португалию и Мексику, поделилась своим мнением пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Но россиян ждут только в Мексике, власти которой не требует у прилетающих даже ПЦР-тест на COVID-19.

Мальта для туристов закрыта, как и Исландия. В Португалии иностранцев принимает только остров Мадейра.

Саудовская Аравия - ультраконсервативная мусульманская страна, в которой действует множество ограничений. Не привитых от коронавируса туристов помещают на семидневный карантин.





"Российская газета" https://rg.ru/2021/05/15/rossiia-s-25-maia-vozobnovit-aviasoobshchenie-s-piatiu-stranami.html

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