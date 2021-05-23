Гатчинский дворец открывает Арсенальный зал

Арсенальный
зал – самое просторное помещение императорской резиденции в Гатчине, расположенное
на первом этаже Арсенального каре, окнами в Собственный сад и внутренний двор.
Спроектировал этот зал в середине XIX века архитектор Роман Кузьмин.
Арсенальный
зал был любимым местом сбора гатчинского общества. Здесь устраивались приёмы с
трапезой, танцами и играми. В зале находились малая сцена для домашних
спектаклей, детская горка для катания на санках, качели в виде лодки, бильярд,
оргáн, демидовский магнит, множество чучел различных зверей и птиц, снабжённых
табличками с указанием места, времени отстрела и автора выстрела. На стенах
были развешены акварели Михая Зичи с пометками Александра III.
В
1941 году оккупанты устроили в Арсенальном зале гараж. В послевоенные годы
здесь размещались производственные помещения института «Электронстандарт».
Кропотливая
научная реставрация началась лишь в 2011 году и продолжалась восемь лет. Ещё
два года потребовалось, чтобы наполнить восстановленный Арсенальный зал
атмосферой, соответствующей эпохе правления Александра III.
По
сохранившимся эвакуированным подлинным образцам воссозданы люстры и настенные
светильники Арсенального зала. По довоенным фотографиям и акварелям Эдуарда Гау
воссозданы катальная горка и качели-лодка. На свои исторические места
возвращаются живописных полотна А.И. Шарлеманя, посвящённые Итальянскому и
Щвейцарскому походам Русской Армии под командованием А.В. Суворова. Благодаря
открытию Арсенального зала, в экспозиции Гатчинского дворца можно будет увидеть
больше предметов из знаменитого Охотничьего сервиза, выполненного мастерами
Императорского фарфорового завода в годы правления Екатерины II, Александра II
и Александра III.
В
экспозиции Арсенального зала можно будет увидеть переданные на хранение ценные
экспонаты из ГМЗ «Царское Село», среди которых - знаменитая бронзовая
скульптура работы Н.И. Либериха «Лисинский медведь».
Музей-заповедник
«Павловск» передал для формирования экспозиции трофеи – головы лося и зубра,
которые до 1941 года также были выставлены в Арсенальном зале. Часть трофеев
для экспозиции передал Зоологический музей. Государственный Эрмитаж и
музей-заповедник «Павловск» предоставили для новой экспозиции копии акварелей
М. Зичи и Д. Россова, рисунков А. Попова.
В
четверг, 20 мая, на youtube-канале музея вышел выпуск #онлайнсхранителем, в
котором рассказывается об одном из самых ярких экспонатов Арсенального зала и
впервые показана часть всей экспозиции.
Довоенные
фотографии Михаила Величко (1930-е)