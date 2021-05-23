Гатчинский дворец открывает Арсенальный зал

Арсенальный зал – самое просторное помещение императорской резиденции в Гатчине, расположенное на первом этаже Арсенального каре, окнами в Собственный сад и внутренний двор. Спроектировал этот зал в середине XIX века архитектор Роман Кузьмин.

Арсенальный зал был любимым местом сбора гатчинского общества. Здесь устраивались приёмы с трапезой, танцами и играми. В зале находились малая сцена для домашних спектаклей, детская горка для катания на санках, качели в виде лодки, бильярд, оргáн, демидовский магнит, множество чучел различных зверей и птиц, снабжённых табличками с указанием места, времени отстрела и автора выстрела. На стенах были развешены акварели Михая Зичи с пометками Александра III.

В 1941 году оккупанты устроили в Арсенальном зале гараж. В послевоенные годы здесь размещались производственные помещения института «Электронстандарт».

Кропотливая научная реставрация началась лишь в 2011 году и продолжалась восемь лет. Ещё два года потребовалось, чтобы наполнить восстановленный Арсенальный зал атмосферой, соответствующей эпохе правления Александра III.

По сохранившимся эвакуированным подлинным образцам воссозданы люстры и настенные светильники Арсенального зала. По довоенным фотографиям и акварелям Эдуарда Гау воссозданы катальная горка и качели-лодка. На свои исторические места возвращаются живописных полотна А.И. Шарлеманя, посвящённые Итальянскому и Щвейцарскому походам Русской Армии под командованием А.В. Суворова. Благодаря открытию Арсенального зала, в экспозиции Гатчинского дворца можно будет увидеть больше предметов из знаменитого Охотничьего сервиза, выполненного мастерами Императорского фарфорового завода в годы правления Екатерины II, Александра II и Александра III.

В экспозиции Арсенального зала можно будет увидеть переданные на хранение ценные экспонаты из ГМЗ «Царское Село», среди которых - знаменитая бронзовая скульптура работы Н.И. Либериха «Лисинский медведь».

Музей-заповедник «Павловск» передал для формирования экспозиции трофеи – головы лося и зубра, которые до 1941 года также были выставлены в Арсенальном зале. Часть трофеев для экспозиции передал Зоологический музей. Государственный Эрмитаж и музей-заповедник «Павловск» предоставили для новой экспозиции копии акварелей М. Зичи и Д. Россова, рисунков А. Попова.

В четверг, 20 мая, на youtube-канале музея вышел выпуск #онлайнсхранителем, в котором рассказывается об одном из самых ярких экспонатов Арсенального зала и впервые показана часть всей экспозиции.

Довоенные фотографии Михаила Величко (1930-е)