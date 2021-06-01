Область приступила к заготовке кормов

На сегодня 70% посевных площадей в
Ленинградской области занято кормовыми культурами для основной отрасли АПК
региона — животноводства.
Заготовленные в оптимальные сроки травы
сохраняют все питательные вещества и обеспечивают высокие показатели в
производстве молока, мяса и яиц.
Благодаря инновационным подходам к
заготовке кормов Ленинградская область занимает первое место в России по
молочной продуктивности коров и производству яиц, пятое место по производству
мяса и девятое место по объемам производства молока в сельхозорганизациях.