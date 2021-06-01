Область приступила к заготовке кормов

Область приступила к заготовке кормов

Первый укос провели хозяйства южных районов: здесь скошено 376 га многолетних трав, заготовлено 1 492 тонны силоса.

Рубрики : Сельское хозяйство     01 Jun 2021

На сегодня 70% посевных площадей в Ленинградской области занято кормовыми культурами для основной отрасли АПК региона — животноводства.

Заготовленные в оптимальные сроки травы сохраняют все питательные вещества и обеспечивают высокие показатели в производстве молока, мяса и яиц.

Благодаря инновационным подходам к заготовке кормов Ленинградская область занимает первое место в России по молочной продуктивности коров и производству яиц, пятое место по производству мяса и девятое место по объемам производства молока в сельхозорганизациях.

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