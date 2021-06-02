«Не в силе Бог, но в правде»: памяти Александра Невского

Конференция прошла в рамках районной программы МЦРБ им. А.С. Пушкина «Славянская письменность - богатство и духовно-нравственный потенциал нации». Участие в ней приняли библиотекари, музейные работники, читатели библиотеки, представители общественных организаций и администрации Гатчинского района. Участников конференции приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Александр Русских, руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина, управляющий делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя, председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин, директор библиотеки, организатор и ведущая конференции Елена Бабий.

Замечательный творческий подарок участникам конференции преподнёс вокальный дуэт лауреатов всероссийских и международных конкурсов Людмилы и Евгении Ивановских, которые исполнили православные духовные произведения.

«Не в силе Бог, но в правде» - как известно, эти знаменитые слова двадцатилетний новгородский князь Александр Ярославич произнёс перед своим воинством накануне битвы со шведами на Неве. Это сражение произошло 15 июля 1240 года, у устья реки Ижоры. Славная победа над врагом в Невской битве принесла громкую славу юному князю, и именно в честь неё он и получил своё гордое прозвище — Александр Невский.

Именно этой теме - «Александр Невский - воин и святой» - посвятил своё выступление глава отдела по связям с общественностью Гатчинской епархии, настоятель храма Всех Святых в Гатчине, священник Александр Асонов.

- Для нас, православных христиан, Александр Невский — не только великий русский князь и победоносный воин, но, прежде всего, это святой, - отметил отец Александр. - Святому благоверному Александру Невскому посвящены православные храмы во многих странах мира, и это свидетельствует об историческом масштабе личности и указывает на его национальный характер. Имя Александра Невского является символом всей русской цивилизации. Мы знаем, что он отдал все свои силы и всю свою жизнь на служение Русской церкви и своей Отчизне. Свою жизнь Александр Невский всегда соотносил с Евангелием, со Священным Писанием, и именно это определяет его как личность.

Свой доклад отец Александр выстроил вокруг понятия «герой», история которого уходит ещё в дохристианские времена.

- У всех народов во все времена были предания о своих героях, - напомнил он. - Были такие предания и у христиан, и они принимали характер духовного эпоса. Святые для христиан — это герои, и в этом смысле святой Александр Невский для нас - олицетворение настоящего героя. Понятие «герой» имеет глубокие культурологические корни, тесно связанные с православной христианской традицией. Иными словами, в церковном сознании герой и святой — равнозначные, тесно связанные с собой понятия. То есть, речь идёт о человеке, способном наводить мосты между двумя мирами — земным и потусторонним.

Доклад по теме «Александр Невский: герой русского народа или успешный коллаборационист?» подготовил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Светогорска, председатель комиссии по культуре Выборгской епархии, священник Михаил Котов.

По словам отца Михаила, сторонники утверждения о коллаборационизме Александра Невского говорят о преувеличенном значении битв с участием князя и его политике, об искажении его личностных качеств, обусловленных жестокостью средневековой эпохи.

- Летописи не лгут, - уверен отец Михаил. - Средневековая культура не знает вымысла, поэтому наши летописи и жития — это не плод человеческой фантазии и воображения, это очень ответственные тексты. Древнерусские книжники не просто показывали в них свое отображение мира, в котором они жили. Они относились к написанию этих текстов как к послушанию. В основе русской культуры лежит святость, и это исторический факт. Летописи свидетельствуют, что Александр Невский, как князь, нес удивительное мирское служение Богу. Оно заключалось в защите своего Отечества, своего народа и своей веры. Благодаря его битвам и мудрой политике в отношениях с Западом и Востоком путь врагов на Русь был закрыт со всех сторон.

Интернет-ресурс Российской национальной библиотеки «Защитник Земли Русской: к 800-летию князя Александра Невского» презентовала кандидат филологических наук, заведующая сектором древнерусских фондов Отдела рукописей РНБ, Екатерина Крушельницкая.

Как рассказала Екатерина Владимировна, в отделе рукописей РНБ хранится множество рукописей, связанных с именем Александра Невского. Интернет-ресурс «Защитник Земли Русской» открывает широкий доступ к ценнейшему комплексу этих источников. Среди таких материалов - Житие Александра Невского, представленное десятью редакциями, включая древнейший сохранившийся список в составе Лаврентьевской летописи 1377 г. Также на этом сайте можно ознакомиться с иллюстрированным Лицевым летописным сводом XVI века, созданным для библиотеки Ивана Грозного, с миниатюрами, посвященными Невской битве, Ледовому побоищу, отвоеванию русских земель у литовских князей, и многим другим.

Доклад «Места исторической памяти Александра Невского: биография и география» подготовил руководитель Ленинградского областного отделения Александро-Невского братства Николай Иевлев.

О значении исторического выбора святого князя Александра в наши дни рассказал председатель православного педагогического общества им. святых Кирилла и Мефодия, кандидат педагогических наук Василий Семенцов.

Специально к конференции сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкина издали брошюру «Александр Невский: князь, полководец и святой покровитель Руси», оформили несколько книжно-иллюстративных выставок и видеоролик, посвящённые Александру

День славянской письменности и культуры по традиции завершила музыкально-игровая программа для детей, проведенная у Пушкинской библиотеки. Ребята водили хороводы, участвовали в фольклорных играх и викторинах. В роли организатора и ведущей праздничной программы выступила художественный руководитель детского театра «Мозаика» Оксана Новикова «Войсковицы».

Юлия Лысанюк