«Не в силе Бог, но в правде»: памяти Александра Невского

Конференция
прошла в рамках районной программы МЦРБ им. А.С. Пушкина «Славянская
письменность - богатство и духовно-нравственный потенциал нации». Участие в ней
приняли библиотекари, музейные работники, читатели библиотеки, представители
общественных организаций и администрации Гатчинского района. Участников
конференции приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Коняев и Александр Русских, руководитель приемной губернатора
Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина, управляющий делами
администрации Гатчинского района Наталья Куделя, председатель комитета по
культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин, директор библиотеки,
организатор и ведущая конференции Елена Бабий.
Замечательный
творческий подарок участникам конференции преподнёс вокальный дуэт лауреатов
всероссийских и международных конкурсов Людмилы и Евгении Ивановских, которые
исполнили православные духовные произведения.
«Не
в силе Бог, но в правде» - как известно, эти знаменитые слова двадцатилетний
новгородский князь Александр Ярославич произнёс перед своим воинством накануне
битвы со шведами на Неве. Это сражение произошло 15 июля 1240 года, у устья
реки Ижоры. Славная победа над врагом в Невской битве принесла громкую славу
юному князю, и именно в честь неё он и получил своё гордое прозвище — Александр
Невский.
Именно
этой теме - «Александр Невский - воин и святой» - посвятил своё выступление
глава отдела по связям с общественностью Гатчинской епархии, настоятель храма
Всех Святых в Гатчине, священник Александр Асонов.
-
Для нас, православных христиан, Александр Невский — не только великий русский
князь и победоносный воин, но, прежде всего, это святой, - отметил отец
Александр. - Святому благоверному Александру Невскому посвящены православные
храмы во многих странах мира, и это свидетельствует об историческом масштабе
личности и указывает на его национальный характер. Имя Александра Невского
является символом всей русской цивилизации. Мы знаем, что он отдал все свои
силы и всю свою жизнь на служение Русской церкви и своей Отчизне. Свою жизнь
Александр Невский всегда соотносил с Евангелием, со Священным Писанием, и
именно это определяет его как личность.
Свой
доклад отец Александр выстроил вокруг понятия «герой», история которого уходит
ещё в дохристианские времена.
-
У всех народов во все времена были предания о своих героях, - напомнил он. -
Были такие предания и у христиан, и они принимали характер духовного эпоса.
Святые для христиан — это герои, и в этом смысле святой Александр Невский для
нас - олицетворение настоящего героя. Понятие «герой» имеет глубокие
культурологические корни, тесно связанные с православной христианской традицией.
Иными словами, в церковном сознании герой и святой — равнозначные, тесно
связанные с собой понятия. То есть, речь идёт о человеке, способном наводить
мосты между двумя мирами — земным и потусторонним.
Доклад
по теме «Александр Невский: герой русского народа или успешный
коллаборационист?» подготовил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
города Светогорска, председатель комиссии по культуре Выборгской епархии,
священник Михаил Котов.
По
словам отца Михаила, сторонники утверждения о коллаборационизме Александра
Невского говорят о преувеличенном значении битв с участием князя и его
политике, об искажении его личностных качеств, обусловленных жестокостью
средневековой эпохи.
-
Летописи не лгут, - уверен отец Михаил. - Средневековая культура не знает
вымысла, поэтому наши летописи и жития — это не плод человеческой фантазии и
воображения, это очень ответственные тексты. Древнерусские книжники не просто
показывали в них свое отображение мира, в котором они жили. Они относились к
написанию этих текстов как к послушанию. В основе русской культуры лежит
святость, и это исторический факт. Летописи свидетельствуют, что Александр
Невский, как князь, нес удивительное мирское служение Богу. Оно заключалось в
защите своего Отечества, своего народа и своей веры. Благодаря его битвам и
мудрой политике в отношениях с Западом и Востоком путь врагов на Русь был
закрыт со всех сторон.
Интернет-ресурс
Российской национальной библиотеки «Защитник Земли Русской: к 800-летию князя
Александра Невского» презентовала кандидат филологических наук, заведующая
сектором древнерусских фондов Отдела рукописей РНБ, Екатерина Крушельницкая.
Как
рассказала Екатерина Владимировна, в отделе рукописей РНБ хранится множество
рукописей, связанных с именем Александра Невского. Интернет-ресурс «Защитник
Земли Русской» открывает широкий доступ к ценнейшему комплексу этих источников.
Среди таких материалов - Житие Александра Невского, представленное десятью
редакциями, включая древнейший сохранившийся список в составе Лаврентьевской
летописи 1377 г. Также на этом сайте можно ознакомиться с иллюстрированным
Лицевым летописным сводом XVI века, созданным для библиотеки Ивана Грозного, с
миниатюрами, посвященными Невской битве, Ледовому побоищу, отвоеванию русских
земель у литовских князей, и многим другим.
Доклад
«Места исторической памяти Александра Невского: биография и география»
подготовил руководитель Ленинградского областного отделения Александро-Невского
братства Николай Иевлев.
О
значении исторического выбора святого князя Александра в наши дни рассказал
председатель православного педагогического общества им. святых Кирилла и
Мефодия, кандидат педагогических наук Василий Семенцов.
Специально
к конференции сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкина издали брошюру «Александр
Невский: князь, полководец и святой покровитель Руси», оформили несколько
книжно-иллюстративных выставок и видеоролик, посвящённые Александру
День
славянской письменности и культуры по традиции завершила музыкально-игровая
программа для детей, проведенная у Пушкинской библиотеки. Ребята водили
хороводы, участвовали в фольклорных играх и викторинах. В роли организатора и
ведущей праздничной программы выступила художественный руководитель детского
театра «Мозаика» Оксана Новикова «Войсковицы».
Юлия
Лысанюк