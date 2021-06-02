В Ленинградской области прошёл Чемпионат России по спортивному ориентированию

Ориентировщиков ждали
короткие, но динамичные дистанции (длиной порядка 3 км и продолжительностью
порядка 15 минут). Итоги Чемпионата подводились по сумме всех трёх дней.
Среди мужчин победу
одержал Артём Попов из Санкт-Петербурга.
Второе место у Дмитрия Цветкова из Ленобласти, а третье место занял
Дмитрий Наконечный из Калининграда.
Среди женщин победу
одержала Ирина Лазарева из Воронежской области. Серебро у Галины Виноградовой
(Алтайский край), а бронза - у Ольги Елизаровой из Санкт-Петербурга.
Параллельно чемпионату
России в Сосновом Бору проходили массовые соревнования, в которых приняли
порядка 350 человек в возрастных категориях от 8 до 80 лет.
После Чемпионата России в
Сосновом Бору городские спринты временно завершились. Дальше у спортсменов
начинаются соревнования с лесными дисциплинами.
Кроме того, в июле
состоится Чемпионат мира по спортивному ориентированию в Чехии. В состав
сборной команды России вошёл петербуржец Артём Попов.