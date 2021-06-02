В Ленинградской области прошёл Чемпионат России по спортивному ориентированию

Ориентировщиков ждали короткие, но динамичные дистанции (длиной порядка 3 км и продолжительностью порядка 15 минут). Итоги Чемпионата подводились по сумме всех трёх дней.

Среди мужчин победу одержал Артём Попов из Санкт-Петербурга. Второе место у Дмитрия Цветкова из Ленобласти, а третье место занял Дмитрий Наконечный из Калининграда.

Среди женщин победу одержала Ирина Лазарева из Воронежской области. Серебро у Галины Виноградовой (Алтайский край), а бронза - у Ольги Елизаровой из Санкт-Петербурга.

Параллельно чемпионату России в Сосновом Бору проходили массовые соревнования, в которых приняли порядка 350 человек в возрастных категориях от 8 до 80 лет.

После Чемпионата России в Сосновом Бору городские спринты временно завершились. Дальше у спортсменов начинаются соревнования с лесными дисциплинами.

Кроме того, в июле состоится Чемпионат мира по спортивному ориентированию в Чехии. В состав сборной команды России вошёл петербуржец Артём Попов.