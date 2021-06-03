Норвежские писатели — юным гатчинцам

Многие юные читатели России уже знакомы с книгами таких норвежских авторов, как Анне Вестли, Мария Парр, Клаус Хагерюп. Наверняка ребятам понравились приключения Самсона и Роберто, рисованные истории для самых маленьких читателей, увлекательные книги для детей постарше и, конечно, волшебные сказки о троллях.

Генеральное консульство Королевства Норвегии в Санкт-Петербурге организовало передвижную литературную выставку, чтобы познакомить российских детей и их родителей с лучшими норвежскими писателями и их книгами, переведёнными на русский язык. Книги норвежских авторов помогут нам больше узнать о нашем северном соседе.

Детская библиотека приглашает детей и взрослых посетить выставку «Ужасно интересно всё то, что неизвестно. Детская литература Норвегии», которая откроется 7 июня в 11 часов.

Передвижная выставка будет экспонироваться в гатчинской детской библиотеке в течение июня. В библиотеке можно записаться на групповую экскурсию.