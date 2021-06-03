Норвежские писатели — юным гатчинцам

Многие юные читатели России уже знакомы с книгами
таких норвежских авторов, как Анне Вестли, Мария Парр, Клаус Хагерюп. Наверняка
ребятам понравились приключения Самсона и Роберто, рисованные истории для самых
маленьких читателей, увлекательные книги для детей постарше и, конечно,
волшебные сказки о троллях.
Генеральное консульство Королевства Норвегии в Санкт-Петербурге организовало передвижную литературную
выставку, чтобы познакомить российских детей и их родителей с лучшими
норвежскими писателями и их книгами, переведёнными на русский язык. Книги
норвежских авторов помогут нам больше узнать о нашем северном соседе.
Детская библиотека приглашает детей и взрослых
посетить выставку «Ужасно интересно всё то, что неизвестно. Детская литература Норвегии»,
которая откроется 7 июня в 11 часов.
Передвижная выставка будет экспонироваться в
гатчинской детской библиотеке в течение июня. В библиотеке можно записаться на
групповую экскурсию.