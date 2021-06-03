В области стартовали патриотические смены

Тематические летние смены
для 180 подростков организованы на базе Центра патриотических, добровольческих,
учебных и досуговых программ «Молодежный». В ребятах стараются развить
творческий и спортивный потенциал, уделяют время духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию. По окончании смены для каждого подростка готовят
индивидуальную программу дальнейшей профилактической работы.
Параллельно организацией
досуга молодежи занимаются в Губернаторском молодежном трудовом отряде, где
сделан акцент на трудовую адаптацию. Из 1000 участников проекта,
преимущественно — из сельских поселений Ленинградской области — около 30%
составят подростки, состоящие на профилактическом учете.
Тематический отдых в
лагерях патриотической направленности и уклоном на формирование здоровых
спортивных привычек обязательно предлагают перед началом летнего сезона юным
правонарушителям и детям, материальные возможности семей которых временно
ограничены. Особое внимание досугу детей и подростков оказывают ответственные
комитеты и комиссия по делам несовершеннолетних Ленинградской области.
В период летних каникул
важно понимать, чем занят каждый ребенок, и организовать его отдых и занятия с
максимальной пользой.