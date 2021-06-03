В области стартовали патриотические смены

В области стартовали патриотические смены

Детей и подростков, чье поведение и жизненная ситуация требуют повышенного внимания, ждет летом отдых по специальной программе в патриотическом лагере. Мера поддержки касается как стоящих на профилактическом учете в ОВД, так и несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Рубрики : Общество     03 Jun 2021

Тематические летние смены для 180 подростков организованы на базе Центра патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный». В ребятах стараются развить творческий и спортивный потенциал, уделяют время духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. По окончании смены для каждого подростка готовят индивидуальную программу дальнейшей профилактической работы.

Параллельно организацией досуга молодежи занимаются в Губернаторском молодежном трудовом отряде, где сделан акцент на трудовую адаптацию. Из 1000 участников проекта, преимущественно — из сельских поселений Ленинградской области — около 30% составят подростки, состоящие на профилактическом учете.

Тематический отдых в лагерях патриотической направленности и уклоном на формирование здоровых спортивных привычек обязательно предлагают перед началом летнего сезона юным правонарушителям и детям, материальные возможности семей которых временно ограничены. Особое внимание досугу детей и подростков оказывают ответственные комитеты и комиссия по делам несовершеннолетних Ленинградской области.

В период летних каникул важно понимать, чем занят каждый ребенок, и организовать его отдых и занятия с максимальной пользой.

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