В Тайцах обсуждают эскиз футбольного поля

Проект представила заместитель
директора Центра компетенций по направлению формирования комфортной городской
среды Елизавета Гречухина, представитель архитектурного бюро «О-КРУГ» Арина
Лурье, руководитель АО «Алексеевская дубрава» Алексей Крюков.
Жители одобрили предложенный
на рассмотрение проект, который предполагает следующее наполнение территории:
- прогулочная зона с
декоративным озеленением;
- зона отдыха;
- зона с теннисными столами;
- павильон с комнатами для
переодеваний и туалет;
- трибуны;
- площадка со спортивными
тренажёрами;
- беговая дорожка;
- парковочные места.
В ходе общего обсуждения
поступили предложения внести изменения в эскиз проекта, а именно: заменить зону
отдыха с гамаками на площадку под игру в «городки», а также сохранить размеры
футбольного поля в соответствии со стандартами.
Со своей стороны, жители
выразили готовность оказать содействие в вопросах благоустройства своими
силами.
Источник: https://vk.com/taici_adm