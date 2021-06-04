В Тайцах обсуждают эскиз футбольного поля

Проект представила заместитель директора Центра компетенций по направлению формирования комфортной городской среды Елизавета Гречухина, представитель архитектурного бюро «О-КРУГ» Арина Лурье, руководитель АО «Алексеевская дубрава» Алексей Крюков.

Жители одобрили предложенный на рассмотрение проект, который предполагает следующее наполнение территории:

- прогулочная зона с декоративным озеленением;

- зона отдыха;

- зона с теннисными столами;

- павильон с комнатами для переодеваний и туалет;

- трибуны;

- площадка со спортивными тренажёрами;

- беговая дорожка;

- парковочные места.

В ходе общего обсуждения поступили предложения внести изменения в эскиз проекта, а именно: заменить зону отдыха с гамаками на площадку под игру в «городки», а также сохранить размеры футбольного поля в соответствии со стандартами.

Со своей стороны, жители выразили готовность оказать содействие в вопросах благоустройства своими силами.

Источник: https://vk.com/taici_adm