Чемпионат по стоклеточным шашкам

В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов, представлявших отделения Всероссийского общества слепых Санкт-Петербурга и Ленобласти, в том числе из Гатчинского района.

В командном зачете первое место заняла команда Центральной местной организации Всероссийского общества слепых. Спортсмены этого коллектива выступали наиболее стабильно во всех турнирах.

В личном турнире среди мужчин первое место занял кандидат в мастера спорта по шашкам (спорт слепых) Александр Колосков (Центральная МО). Вторым финишировал многократный победитель соревнований, мастер спорта по шашкам (спорт слепых) Михаил Борисов (Лужская МО). Бронзу присудили мастеру спорта по шашкам (спорт слепых) Александру Зорину из Гатчинского местного отделения.

В личном турнире среди женщин золотую медаль завоевала мастер спорта по шашкам (спорт слепых) Любовь Волкова из Выборга. Серебряная медаль досталась многократной чемпионке, мастеру спорта по шашкам (спорт слепых) Виктории Архиповой (Центральная МО). На третьем месте финишировала Татьяна Вайнштейн (МО «Свет»).

По итогам этого турнира будет сформирована сборная команда для участия во всероссийских соревнованиях.