Перерасчёта не будет

Заявитель обратился с исковым заявлением поскольку посчитал, что начисление платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по каждому имеющемуся у него объекту недвижимости незаконно и нарушает его права, образование отходов одновременно во всех объектах потребитель не производит.

Верховный суд доводы заявителя проверил и указал в решении, что неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами жилых помещений, не является основанием для невнесения платы за эти помещения и коммунальные услуги (ч.11 ст. 155 ЖК).

Перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО при временном отсутствии, т.е. отсутствии более 5 календарных дней подряд, возможен, но только по месту постоянной регистрации. Перерасчет платы в связи с временным отсутствием носит заявительный характер и производится при предъявлении в адрес Регионального оператора подтверждающих такое отсутствие документов, перечень которых определен Правил предоставления коммунальных услуг.

Таким образом, основания для осуществления перерасчета платы за ТКО в отношении жилых домов по причине использования их периодически (в том числе сезонно) или неиспользования вовсе отсутствуют.