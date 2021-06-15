Перерасчёта не будет

Заявитель обратился с исковым заявлением поскольку
посчитал, что начисление платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами по каждому имеющемуся у него объекту недвижимости незаконно и нарушает
его права, образование отходов одновременно во всех объектах потребитель не
производит.
Верховный суд доводы заявителя проверил и указал в
решении, что неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами жилых
помещений, не является основанием для невнесения платы за эти помещения и
коммунальные услуги (ч.11 ст. 155 ЖК).
Перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению
с ТКО при временном отсутствии, т.е. отсутствии более 5 календарных дней
подряд, возможен, но только по месту постоянной регистрации. Перерасчет платы в
связи с временным отсутствием носит заявительный характер и производится при
предъявлении в адрес Регионального оператора подтверждающих такое отсутствие
документов, перечень которых определен Правил предоставления коммунальных
услуг.
Таким образом, основания для осуществления
перерасчета платы за ТКО в отношении жилых домов по причине использования их
периодически (в том числе сезонно) или неиспользования вовсе отсутствуют.