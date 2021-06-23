НАЦПРОЕКТЫ ─ для ленинградской молодежи

Предложить свою идею может каждый житель региона в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо описать свою идею в любом удобном формате и заполнить форму опроса на сайте проекта nationalprojects.fadm.gov.ru до 27 июня включительно.

Авторы лучших предложений примут участие в стратегических сессиях в составе экспертных групп.

Открытый сбор инициатив, направленных на поддержку молодежи для включения во все национальные проекты России, инициирован Федеральным агентством по делам молодёжи после Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, в ходе которого глава государства дал поручение отразить интересы молодежи в каждом национальном проекте.