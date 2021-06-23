В Тайцах ветераны рассказали детям о войне

22-го июня, в День памяти и скорби, председатель совета ветеранов поселка Тайцы Людмила Анатольевна Ашмарина совместно с ветеранским активом Валентиной Сергеевной Михайловой и Линной Тимофеевной Хейкинен посетили детский сад № 17 в Тайцах.
Встреча с ребятами
проходила на площадке, рядом со Звездой Памяти, которая была открыта в прошлом
году в честь 75-летия Победы.
Воспитанники детского
сада подготовили небольшой концерт, прочитали стихотворения, задали вопросы о
начале Великой Отечественной войны. Ветераны поделились своими детскими
воспоминаниями о войне.
https://vk.com/taici_adm
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