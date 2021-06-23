В Тайцах ветераны рассказали детям о войне

В Тайцах ветераны рассказали детям о войне

22-го июня, в День памяти и скорби, председатель совета ветеранов поселка Тайцы Людмила Анатольевна Ашмарина совместно с ветеранским активом Валентиной Сергеевной Михайловой и Линной Тимофеевной Хейкинен посетили детский сад № 17 в Тайцах.

Рубрики : Общество     23 Jun 2021

Встреча с ребятами проходила на площадке, рядом со Звездой Памяти, которая была открыта в прошлом году в честь 75-летия Победы.

Воспитанники детского сада подготовили небольшой концерт, прочитали стихотворения, задали вопросы о начале Великой Отечественной войны. Ветераны поделились своими детскими воспоминаниями о войне.

https://vk.com/taici_adm

 

 

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