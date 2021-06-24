Купание в жару: первые жертвы

Купание в жару: первые жертвы

Вечером 23-го июня в Гатчинском районе утонули два взрослых человека.

Рубрики : Происшествия     24 Jun 2021

В Рождественском поселении в Оредеже утонул 62-летний мужчина. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

В Пудомягском поселении в деревне Покровской в пруду у дома в Гамболовском проезде утонул 24-летний гражданин Таджикистана. По предварительной информации, молодой человек пошел купаться со знакомым, не умея плавать.

Гатчинская полиция проводит проверку по фактам гибели людей в водоемах.

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области предупреждает: соблюдайте осторожность! Купание в водоемах Гатчинского района запрещено!

 

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