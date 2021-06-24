Купание в жару: первые жертвы

В Рождественском поселении в Оредеже утонул 62-летний мужчина.
Устанавливаются обстоятельства трагедии.
В Пудомягском поселении в деревне Покровской в пруду у дома в
Гамболовском проезде утонул 24-летний гражданин Таджикистана. По
предварительной информации, молодой человек пошел купаться со знакомым, не умея
плавать.
Гатчинская полиция проводит проверку по фактам гибели людей в водоемах.
Гатчинское
отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области предупреждает:
соблюдайте осторожность! Купание в водоемах Гатчинского района запрещено!