Чтобы стать «выездными» жители Ленинградской области заплатили 314 миллионов рублей

Благодаря применению данной меры принуждения, за истекший период удалось взыскать порядка 314 миллионов рублей задолженности, в том числе, с должников по алиментным обязательствам – 2 миллиона 157 тысяч рублей.

Должностные лица Управления активно применяют временное ограничение на выезд должников из РФ в рамках исполнительных производств разных категорий, что заставляет граждан оперативно исполнять свои долговые обязательства.

Так, на исполнении в Бокситогорском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в отношении гражданина П. Имея гражданство Российской Федерации, мужчина практически постоянно проживает за границей. Длительный период времени родитель от обязательств перед ребёнком уклонялся. В результате у него образовалась задолженность в сумме 135 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Данная мера принудительного исполнения оказалась действенной. В июне отец-должник не смог вернуться из России в Эстонию. Только после погашения задолженности по алиментам в полном объёме ограничения с П. были сняты, и он смог осуществить собственные планы.

Обращаем внимание жителей Ленинградской области! Если вы несёте определённые обязательства перед государством, кредитными организациями, физическими или юридическими лицами, то обращение в подразделение Федеральной службы судебных приставов является рекомендуемым условием, предшествующим вашей поездке за рубеж.

Узнать о наличии возбуждённого в отношении Вас исполнительного производства можно на официальном интернет-сайте УФССП России по Ленинградской области www.r47.fssp.gov.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области