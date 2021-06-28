Чтобы стать «выездными» жители Ленинградской области заплатили 314 миллионов рублей

За 5 месяцев 2021 года судебными приставами-исполнителями структурных подразделений Управления вынесено 63 037 постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы Российской Федерации.
Благодаря применению данной меры принуждения, за
истекший период удалось взыскать порядка 314 миллионов рублей задолженности, в
том числе, с должников по алиментным обязательствам – 2 миллиона 157 тысяч
рублей.
Должностные лица Управления активно применяют
временное ограничение на выезд должников из РФ в рамках исполнительных
производств разных категорий, что заставляет граждан оперативно исполнять свои
долговые обязательства.
Так, на исполнении в Бокситогорском районном
отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании
алиментных платежей в отношении гражданина П. Имея гражданство Российской
Федерации, мужчина практически постоянно проживает за границей. Длительный
период времени родитель от обязательств перед ребёнком уклонялся. В результате
у него образовалась задолженность в сумме 135 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебный
пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о временном
ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Данная мера принудительного
исполнения оказалась действенной. В июне отец-должник не смог вернуться из
России в Эстонию. Только после погашения задолженности по алиментам в полном
объёме ограничения с П. были сняты, и он смог осуществить собственные планы.
Обращаем внимание жителей Ленинградской области!
Если вы несёте определённые обязательства перед государством, кредитными
организациями, физическими или юридическими лицами, то обращение в
подразделение Федеральной службы судебных приставов является рекомендуемым
условием, предшествующим вашей поездке за рубеж.
Узнать о наличии возбуждённого в отношении Вас
исполнительного производства можно на официальном интернет-сайте УФССП России по
Ленинградской области www.r47.fssp.gov.ru в разделе «Банк данных исполнительных
производств».
Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области
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