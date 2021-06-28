Финские технологии — гравийным дорогам области

Докладчиками на обучающем онлайн-семинаре выступили
специалист в сфере содержания дорог Центра экономического развития, транспорта
и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии Туомас Васама и консультант компании
FINNMAP Infra Юха Ряту. Слушателями были специалисты дорожного комитета,
«Ленавтодора» и государственных предприятий, обслуживающих региональные трассы
Ленинградской области. Семинар прошел в рамках программы приграничного
сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия».
На встрече дорожники обсудили использование
применение хлористого кальция для обеспыливания и обработки дорог в зимний
период (вместо привычной технической соли — хлорида натрия), особенности
конструкции водопропускных труб и объемы материала, необходимого для подсыпки
гравийных дорог в процессе постоянного обслуживания. Отдельно остановились на
применении так называемого «мягкого асфальта», когда щебень на участке
гравийной дороги поэтапно пропитывается битумной эмульсией. В результате
получается твердое покрытие, которое не пылит после проезда транспорта.