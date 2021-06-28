Финские технологии — гравийным дорогам области

Докладчиками на обучающем онлайн-семинаре выступили специалист в сфере содержания дорог Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии Туомас Васама и консультант компании FINNMAP Infra Юха Ряту. Слушателями были специалисты дорожного комитета, «Ленавтодора» и государственных предприятий, обслуживающих региональные трассы Ленинградской области. Семинар прошел в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия».

На встрече дорожники обсудили использование применение хлористого кальция для обеспыливания и обработки дорог в зимний период (вместо привычной технической соли — хлорида натрия), особенности конструкции водопропускных труб и объемы материала, необходимого для подсыпки гравийных дорог в процессе постоянного обслуживания. Отдельно остановились на применении так называемого «мягкого асфальта», когда щебень на участке гравийной дороги поэтапно пропитывается битумной эмульсией. В результате получается твердое покрытие, которое не пылит после проезда транспорта.