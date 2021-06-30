Главный эпидемиолог Ленобласти: «Коронавирус без прививки – это русская рулетка»

Вопросы, поступившие от граждан, задавала фельдшер «Скорой помощи» Ленинградской области Виктория Шутова.

- Обязательно ли проверять уровень антител перед прививкой? Что будет, если человек переболел бессимптомно и не знает о своих антителах?

- Даже при наличии антител вакцинация не усугубит состояние человека и позволит в перспективе развить иммунитет. Соответственно, он будет более долгосрочным. Взаимодействие антител, наличествующих в организме и появившихся после прививки, никак негативно не сказывается.

Больше того, вакцинироваться нужно даже переболевшим, поскольку после заболевания, в среднем, в течение полугода антитела начинают пропадать, защита снижается. После прививки же иммунитет сохраняется на протяжении года-двух. Причем все организмы разные: один может выработать стойкий иммунный ответ после перенесенного заболевания, а другой нет. И человек не знает, защищают его антитела или нет. Кроме того, до сих пор нет понимания, какой уровень антител защищает от заражения. Это русская рулетка: человек, переболевший ковидом, может заболеть повторно. Вакцинация – это выход.

- Сейчас заболеваемость нарастает огромными темпами. Очень много повторно заболевших. Действительно ли иммунитет у вакцинированных более стойкий? Может ли вообще вакцина гарантировать стойкий иммунитет к ковиду?

- Коронавирус может затронуть любую систему организма. И у каждого бьет по болевым точкам: почки, сердце, репродуктивная система и т.д. Плюс, когда человек заболел, у него поражаются клетки верхних дыхательных путей. У некоторых людей иммунный ответ априори будет дефектным. Поэтому возникают повторные заболевания.

Когда проводится вакцинация, ни одна клетка организма не повреждается. Иммунный ответ формируется правильно, и он – полноценный.

Также надо понимать, что вакцина – это иммунобиологический лекарственный препарат. Есть небольшой процент людей, которые окажутся невосприимчивы, но и у них в случае заражения заболевание не будет протекать тяжело.

Любая вакцинация – это не 100-процентная защита от заболевания, но она в 100% случаях предотвращает летальный исход и развитие тяжелых форм заболевания.

Что такое тяжелое течение заболевания? Для некоторых – это температура 38 и выше. А на самом деле, тяжелое состояние – это когда пациент попадает на искусственную вентиляцию легких, не может самостоятельно дышать, у него отказывают многие функции организма. И от этого сегодня вакцинация защищает. Человек может заболеть, но перенесет болезнь в легкой форме и выживет.

- По какому принципу людям выбирать вакцину: «Спутник-V», «Эпивак» или «Ковивак»?

- Вакцина – это лекарственный препарат и, как любой лекарственный препарат, имеет показания и противопоказания, и может назначаться только лечащим врачом. В рамках вакцинации это может быть доктор или фельдшер, который проводит осмотр перед прививкой. Только медицинский работник может решить, что выбрать. Каждая вакцина имеет свои противопоказания. Вы можете посоветоваться с медработником, но окончательное решение остается за ним.

Все три вакцины, которые сегодня применяются, эффективны и безопасны. Особых различий в том, как их переносят, мы не наблюдаем. Единственное, «Ковивак» сегодня не используют для вакцинации людей старше 60 лет. «Спутник-V» и «Эпивак» – без ограничений.

- Главный миф: действительно ли вакцина встраивается в ДНК, и если встраивается, какие это имеет последствия?

- Нет. Не встраивается. Это бредовая мысль, возникшая где-то в интернете. Меньше всего надо беспокоиться на этот счет. Вакцина содержит в себе РНК. Как и вирус. Это матричная РНК, ее суть – донести информацию, дать инструктаж клетке, чтобы вырабатывался иммунный ответ.

Поменять структуру ДНК – это непростой процесс, нужно добраться до ДНК, которая располагается в ядре клетки. Это безопасное место. Вакцина проникает в клетку через оболочку, но до ядра не доходит. Там она задает информацию клеткам, что это чужеродный агент – надо вырабатывать защиту. И разрушается.

То, что не может размножаться в организме (а РНК не размножается), никак не влияет на генетическую структуру.

- Говорят, пошли мутированные штаммы вируса, которые вызывают новые формы ковида, с более тяжелым поражением легких и сосудистой системы. Может ли вакцина защитить от них?

- Да. Чтобы вакцина перестала действовать, вирус должен изменить свои белки так, чтобы обойти иммунную систему. Для этого ему нужно пройти целую серию мутаций, но на сегодня этого нет. От вновь появившихся штаммов вакцина защищает.

- Все слышали о тяжелых осложнениях, которые дает ковид: тромбоэмболия, инсульты, инфаркты и т.д. Действительно ли вакцина может предотвратить эти осложнения?

- Да. Мы формируем иммунитет, чтобы не дать возбудителю инфекционного заболевания загубить наш организм. Даже у человека, который не даст полноценного иммунного ответа и заболеет, не будет тяжелого течения болезни и летального исхода. Защиту от тяжелых последствий вакцина нам гарантирует.

- Сколько времени нужно на образование иммунитета после вакцинации? Вот говорят: привился и через неделю умер от ковида…

- У нас нет смертельных случаев после вакцинации. Тут дело не в прививке. Если это «ГамКовидВак» («Спутник-V»), полноценный иммунитет вырабатывается на 42-й день. Если «Эпивак» и «Ковивак» – на 30-40 день. Соответственно, при прохождении вакцинации надо соблюдать полный спектр профилактических мероприятий, потому что до 42 дня человек не защищен. Первая доза вакцины может помочь легче перенести болезнь, если в этот период человек заразится – в зависимости от организма. Может никак не подействовать. Но, когда человек заболевает в период вакцинации, прививка здесь ни причем. Не вакцина недейственна, а иммунитет еще не выработался. Человек где-то заразился, был в инкубационном периоде, привился – и на следующий день у него проявились симптомы болезни: заболевание совпало по времени с вакцинацией. Тяжелых случаев, связанных с вакцинацией, мы не наблюдали. Да, люди болеют, но в легкой форме.

- Можно ли вакцинироваться беременным и тем, кто планирует забеременеть в ближайшее время?

- Нет данных, чтобы какая-либо из вакцин влияла на репродуктивную функцию мужчин или женщин.

Однозначно, беременные и кормящие женщины не прививаются – как и дети до 18 лет. Не потому, что с ними что-то случится, а потому, что есть протокол допуска лекарственного препарата в оборот. Пока не будет всего спектра исследований влияния вакцины на эти группы, вакцину не разрешат использовать. Поэтому беременность и кормление грудью являются противопоказаниями. Что касается планирования беременности. В период вакцинации – не нужно. А после – пожалуйста. Женщина защищена – это важно, ведь коронавирус может поразить и репродуктивные органы. Лучше привиться – потом беременеть и рожать детей.

Подготовила Екатерина Дзюба